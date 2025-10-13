Лукашенко: умирай, но Академия управления должна быть лучшей в стране!

Качество – прежде всего! Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках назначенцев – 26 фамилий. 14 из них глава государства согласовал лично. Так, в Мингорисполкоме новый первый заместитель председателя – Александр Комендант. Ранее он возглавлял комитет экономики Гродненского облисполкома. В столице он продолжит работу по своему направлению – будет курировать вопросы экономики.

Кадровые решения коснулись и ключевых предприятий промышленного сектора. На «Гомсельмаше» руководителем назначен Виталий Шелег, ранее возглавлявший Минский завод шестерен. Перед ним стоит задача укрепить позиции флагмана белорусского машиностроения на внутреннем и внешнем рынках. Обновление управленческой команды прошло на «Белшине» и «Могилевхимволокне». Новым ректором Академии управления назначен Денис Дук. Прежде он возглавлял Могилевский университет имени Кулешова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается предприятий – разговоров больше быть не должно. Вот вы определились, я вас не толкал. Люди вроде способные, как вы изучали и докладываете, они должны вытащить эти предприятия, и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям. Не надейтесь, что вы придете и с бюджета возьмете деньги. Деньги получите только под конкретные поставки продукции. Есть у вас завтра на экспорт продукцию продать, и твердо вы получите деньги, вот вам одолжим копейку, продали, назад вернули. Тут о годах, каких-то столетиях, десятилетиях речи не идет. Взял, завтра верну. Только так. И думайте с коллективами, как вы будете выходить, особенно «Могилевхимволокно», да и на «Белшине» хватает проблем. Это главные предприятия в Могилевской области, основные. Поэтому вы должны эти предприятия вытащить. Свистопляска с кадрами в Академии управления недопустима. Это страшный косяк Администрации Президента. Я очень-очень рассчитываю на вашу работу в Академии управления. Но и университет Кулешова не должен там встать на колени. Поэтому подбирайте нового ректора. Он должен уже быть подобран. Я тебя тоже предупреждал, когда согласовывал. Должны быть сильные кандидатуры. Университет небольшой, но непростой. Поэтому, Денис, подключайся к этому вопросу. Помогай решить кадровый вопрос там. И умирай, но Академия управления должна быть лучшей в стране.