Лукашенко поручил навести порядок с автолавками: они должны быть современными и удобными!

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда задавались вопросом о том, что же мешает, кулуарно и не очень звучала критика в адрес крупных сетей, которые давно развили свою онлайн-торговлю и доставку, не охватив разве что совсем малонаселенные пункты. Но, во-первых, кто мешает так Белкоопсоюзу сделать, а во-вторых, в этих малых населенных пунктах, напоминает Президент, живут люди! Люди, которые рассчитывают на государство. «Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского.