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Лукашенко поручил навести порядок с автолавками: они должны быть современными и удобными!

16 февраля 2024 20:13
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Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поручил навести порядок с автолавками: они должны быть современными и удобными!-1

Когда задавались вопросом о том, что же мешает, кулуарно и не очень звучала критика в адрес крупных сетей, которые давно развили свою онлайн-торговлю и доставку, не охватив разве что совсем малонаселенные пункты. Но, во-первых, кто мешает так Белкоопсоюзу сделать, а во-вторых, в этих малых населенных пунктах, напоминает Президент, живут люди! Люди, которые рассчитывают на государство.

«Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского.

Лукашенко поручил навести порядок с автолавками: они должны быть современными и удобными!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину. Пример: в Мостовском районе Гродненской области в связи с увольнением продавца была приостановлена работа магазина. Временно. Организовали автолавку. Но когда? В первой половине дня. И обычный сельский учитель школы жалуется: ему оставить детишек без присмотра, чтобы купить продукты, или голодными сидеть… Надо думать о людях! В конце концов, проанализируйте возможность оптимизации маршрутов с учетом выездного обслуживания сельского населения другими организациями. Одновременно необходимо совершенствовать работу этих магазинов на колесах – они должны быть современными и удобными для покупателей.

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# Государственная политика в сфере торговли # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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