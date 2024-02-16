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«Не ругаю за плохие отметки». Как родителям реагировать на плохую успеваемость ребёнка в школе?

16 февраля 2024 20:09
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Многие родители, особенно бабушки и дедушки, вспоминая былые времена, утверждают: лучше советской системы образования нет и не будет. Их родители приходили домой с работы, первым делом проверяли домашнее задание и уже потом занимались своими делами. О том, как обеспечить самостоятельную и качественную учебу ребенку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Не ругаю за плохие отметки». Как родителям реагировать на плохую успеваемость ребёнка в школе?-1

Екатерина Денько, мать троих детей:
У меня ребенок два раза двойки получил. Целенаправленно лень было – не выучила стихотворение. Мы обсудили, как она себя при этом чувствовала, приятно ли это было, то есть не ругала. Теперь она учит хорошо сама.

«Не ругаю за плохие отметки». Как родителям реагировать на плохую успеваемость ребёнка в школе?-4

Ольга Кондратеня, учитель белорусского языка и литературы:
Я не ругаю за плохие отметки.

Екатерина Денько:
И я не ругаю.

Ольга Кондратеня:
Ребенок тоже хочет расслабиться, не выучила стихотворение и получила. Я говорю: «Единственное, если ты получила, мне первая скажи». Иду по гимназии, а тут мне сообщают: вы знаете то-то? Поэтому я говорю: «Хочу первая узнать, чтобы не от учителя». Поэтому бывает такое. Я говорю: «Не получилось». Она говорит: «Я так устала, недоучила, но учитель вызвал». Когда половина стихотворения – это же два.

Мне нравится моя дочь младшая. Говорит: «Мама, я же исправлю». Я говорю: «Верю». На самом деле верю. Она сама выучит второе. Если там правила или словарный диктант плохо написала, она говорит: «Я пойду в следующий раз». Она сдает на самом деле. Я понимаю, что не всегда, нужно верить. Она говорит: «Ты веришь?» Я говорю: «Конечно, верю». Говорит: «Я исправлю. Посмотришь, к концу четверти все будет хорошо». Я доверяю. Когда ребенку ты доверяешь, она так смотрит в глаза. На самом деле, я смотрю, у меня даже отношение лучше, когда учеба. Она говорит: «Мама, у тебя есть какие-нибудь другие темы, кроме учебы?» Я говорю: «Как сегодня учеба?» Мы с ней даже больше стали разговаривать. Она говорит: «Мне так хорошо, приятно». Поэтому всегда старайтесь с детьми больше разговаривать, и не только про учебу.

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# Дети # общество

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