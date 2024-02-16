«Не ругаю за плохие отметки». Как родителям реагировать на плохую успеваемость ребёнка в школе?

Многие родители, особенно бабушки и дедушки, вспоминая былые времена, утверждают: лучше советской системы образования нет и не будет. Их родители приходили домой с работы, первым делом проверяли домашнее задание и уже потом занимались своими делами. О том, как обеспечить самостоятельную и качественную учебу ребенку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Денько, мать троих детей: У меня ребенок два раза двойки получил. Целенаправленно лень было – не выучила стихотворение. Мы обсудили, как она себя при этом чувствовала, приятно ли это было, то есть не ругала. Теперь она учит хорошо сама.

Ольга Кондратеня, учитель белорусского языка и литературы:

Я не ругаю за плохие отметки.

Екатерина Денько:

И я не ругаю.

Ольга Кондратеня:

Ребенок тоже хочет расслабиться, не выучила стихотворение и получила. Я говорю: «Единственное, если ты получила, мне первая скажи». Иду по гимназии, а тут мне сообщают: вы знаете то-то? Поэтому я говорю: «Хочу первая узнать, чтобы не от учителя». Поэтому бывает такое. Я говорю: «Не получилось». Она говорит: «Я так устала, недоучила, но учитель вызвал». Когда половина стихотворения – это же два.

Мне нравится моя дочь младшая. Говорит: «Мама, я же исправлю». Я говорю: «Верю». На самом деле верю. Она сама выучит второе. Если там правила или словарный диктант плохо написала, она говорит: «Я пойду в следующий раз». Она сдает на самом деле. Я понимаю, что не всегда, нужно верить. Она говорит: «Ты веришь?» Я говорю: «Конечно, верю». Говорит: «Я исправлю. Посмотришь, к концу четверти все будет хорошо». Я доверяю. Когда ребенку ты доверяешь, она так смотрит в глаза. На самом деле, я смотрю, у меня даже отношение лучше, когда учеба. Она говорит: «Мама, у тебя есть какие-нибудь другие темы, кроме учебы?» Я говорю: «Как сегодня учеба?» Мы с ней даже больше стали разговаривать. Она говорит: «Мне так хорошо, приятно». Поэтому всегда старайтесь с детьми больше разговаривать, и не только про учебу.

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