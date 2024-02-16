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Осмотр терапевта, лекарства и общая диагностика – в Воложинском районе работает мобильный ФАП

16 февраля 2024 20:09
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Обеспечить сельчан качественной медицинской помощью – одно из ключевых поручений Президента, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И справиться с этим помогают «амбулатории на колесах». Так, только за 2023 год обследование в Воложинском мобильном ФАПе прошли более двух тысяч человек.

На приеме побывала и наш корреспондент Ангелина Шигалева.

Осмотр терапевта, лекарства и общая диагностика – в Воложинском районе работает мобильный ФАП-1

Снаружи обычный автобус, а внутри медицинский комплекс с современным диагностическим оборудованием! Необходимость в таком мобильном ФАПе в Воложинском районе существовала давно.

Осмотр терапевта, лекарства и общая диагностика – в Воложинском районе работает мобильный ФАП-4

Ведь здесь много сельского населения. А добираться до райцентра – время.

Галина Коврах, заведующая Першамайской врачебной амбулатории, врач общей практики:
Транспорт теперь хуже стал ходить, и у пожилых нет возможности съездить хотя бы к нам в Першаи или в Воложинскую поликлинику.

Осмотр терапевта, лекарства и общая диагностика – в Воложинском районе работает мобильный ФАП-7

Ангелина Шигалева, корреспондент:
Здесь в полной мере люди могут получить качественную медицинскую помощь. Сделать кардиограмму, измерить давление и даже сдать необходимые анализы. Кроме того, здесь есть возможность приобрести необходимые медикаменты.

Чем оборудован сам комплекс – смотрите в сюжете.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Ангелина Шигалева

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