Осмотр терапевта, лекарства и общая диагностика – в Воложинском районе работает мобильный ФАП
Обеспечить сельчан качественной медицинской помощью – одно из ключевых поручений Президента, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И справиться с этим помогают «амбулатории на колесах». Так, только за 2023 год обследование в Воложинском мобильном ФАПе прошли более двух тысяч человек.
На приеме побывала и наш корреспондент Ангелина Шигалева.
Снаружи обычный автобус, а внутри медицинский комплекс с современным диагностическим оборудованием! Необходимость в таком мобильном ФАПе в Воложинском районе существовала давно.
Ведь здесь много сельского населения. А добираться до райцентра – время.
Галина Коврах, заведующая Першамайской врачебной амбулатории, врач общей практики:
Транспорт теперь хуже стал ходить, и у пожилых нет возможности съездить хотя бы к нам в Першаи или в Воложинскую поликлинику.
Ангелина Шигалева, корреспондент:
Здесь в полной мере люди могут получить качественную медицинскую помощь. Сделать кардиограмму, измерить давление и даже сдать необходимые анализы. Кроме того, здесь есть возможность приобрести необходимые медикаменты.
Чем оборудован сам комплекс – смотрите в сюжете.