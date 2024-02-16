Осмотр терапевта, лекарства и общая диагностика – в Воложинском районе работает мобильный ФАП

На приеме побывала и наш корреспондент Ангелина Шигалева.

Обеспечить сельчан качественной медицинской помощью – одно из ключевых поручений Президента, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И справиться с этим помогают «амбулатории на колесах». Так, только за 2023 год обследование в Воложинском мобильном ФАПе прошли более двух тысяч человек.

Снаружи обычный автобус, а внутри медицинский комплекс с современным диагностическим оборудованием! Необходимость в таком мобильном ФАПе в Воложинском районе существовала давно.

Ведь здесь много сельского населения. А добираться до райцентра – время.

Галина Коврах, заведующая Першамайской врачебной амбулатории, врач общей практики:

Транспорт теперь хуже стал ходить, и у пожилых нет возможности съездить хотя бы к нам в Першаи или в Воложинскую поликлинику.