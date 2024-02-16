Александр Лукашенко: чем больше будет на нашем рынке белорусского, тем лучше будет для всех
Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После совещания двухлетней давности, потребитель заметил появление наших соков на полках магазинов, а не только в экране телевизора. За что от автора этого материала большое спасибо, но согласна с главой государства – 10 % прироста к тому, что было, – это капля в море. Можно ведь больше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уясните наконец: чем больше будет на нашем рынке белорусского, натурального и качественного, тем лучше будет для всех. Да и свои производственные мощности загрузите. Пока, судя по представленным документам, они задействованы далеко не полностью. Значит, надо активнее рекламировать себя, свои возможности, находить тех, кто готов размещать на ваших заводах свои заказы. Еще раз повторюсь: на выставках глаз радуется, а на магазины жалобы поступают. Так, дорогие мои, дело не пойдет.
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