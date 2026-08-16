Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?

На неделе во время поездки по Гомельской области Президент поставил перед аграриями новую, на первый взгляд, неожиданную задачу – выкосить поймы рек. Но если вдуматься и хорошо посчитать, выгода для государства очевидна, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Во-первых, мы теряем много земли, которая просто зарастает бурьяном. Во-вторых, пойменные луга – это разнотравье и, как подчеркнул Президент, источник качественного, а главное – максимально дешевого корма для животноводства.