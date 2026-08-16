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Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?

16 августа 2026 16:52
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На неделе во время поездки по Гомельской области Президент поставил перед аграриями новую, на первый взгляд, неожиданную задачу – выкосить поймы рек. Но если вдуматься и хорошо посчитать, выгода для государства очевидна, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. 

Во-первых, мы теряем много земли, которая просто зарастает бурьяном. Во-вторых, пойменные луга – это разнотравье и, как подчеркнул Президент, источник качественного, а главное – максимально дешевого корма для животноводства. 

Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?-2

Скосил, закатал в пленку – и обеспечил сытую зимовку. Особенно остро этот вопрос стоит на Полесье, в низовьях Припяти. Да, тяжелые многотонные комбайны на эти топкие участки не загонишь, они увязнут. Поэтому глава государства поручил машиностроителям разработать и поставить в районы малую, маневренную технику – мини-тракторы и компактные косилки.

Это инвестиция в будущее, ведь в перспективе эти обводненные земли станут идеальной базой для орошения полей. В Беларуси, где хватает рек и озер, страдать от засухи – непозволительная роскошь. Земля не прощает бесхозяйственности, и спрос с губернаторов будет жестким. 

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# Государственная политика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Сельское хозяйство # Александр Лукашенко

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