Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?

На неделе во время поездки по Гомельской области Президент поставил перед аграриями новую, на первый взгляд, неожиданную задачу – выкосить поймы рек. Но если вдуматься и хорошо посчитать, выгода для государства очевидна, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Во-первых, мы теряем много земли, которая просто зарастает бурьяном. Во-вторых, пойменные луга – это разнотравье и, как подчеркнул Президент, источник качественного, а главное – максимально дешевого корма для животноводства.
Скосил, закатал в пленку – и обеспечил сытую зимовку. Особенно остро этот вопрос стоит на Полесье, в низовьях Припяти. Да, тяжелые многотонные комбайны на эти топкие участки не загонишь, они увязнут. Поэтому глава государства поручил машиностроителям разработать и поставить в районы малую, маневренную технику – мини-тракторы и компактные косилки.
Это инвестиция в будущее, ведь в перспективе эти обводненные земли станут идеальной базой для орошения полей. В Беларуси, где хватает рек и озер, страдать от засухи – непозволительная роскошь. Земля не прощает бесхозяйственности, и спрос с губернаторов будет жестким.
Читайте также:
Лукашенко: если не будете платить крестьянам, никакой дисциплины не будет
Лукашенко: пойма Припяти – это будущее не только белорусов, но и, может быть, всей Европы
Лукашенко рассказал, как косьба на Полесье в 90-е предопределила его президентское кредо