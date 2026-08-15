Лукашенко рассказал, как косьба на Полесье в 90-е предопределила его президентское кредо
Уникальный праздник, который раз в два года заставляет биться сердце самобытного края в унисон со всей страной. 15 августа агрогородок Лясковичи Петриковского района принимает Международный фестиваль «Зов Полесья», который официально закрепил за собой статус главного культурного бренда южного региона. Впервые этот форум состоялся 16 лет назад. Тогда праздник объединил всего несколько сотен участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас это масштабный международный проект, география участников охватывает 11 стран. К нынешнему сезону фестивальная площадка на берегу Припяти расширилась до 9 гектаров, гостеприимно встретив более 50 000 гостей.
Вместе с полешуками сегодня и Президент. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия фестиваля. Обращаясь к участникам и гостям форума, глава государства искренне признался, что Полесье для него особенно еще и тем, что именно здесь он делал свои первые шаги на посту Президента. С тех пор в регионе изменилось многое – он заметно похорошел, в том числе благодаря реализации программы возрождения.
Все подробности из самого сердца полесского этнофестиваля – в материале Алены Сыровой.
Если у белоруса спросить, куда поехать, чтобы понять, почувствовать душу страны и наших людей, с высокой долей вероятности он скажет – поезжайте на Полесье. А как не поехать, коль слышен его зов. Масштабный, рожденный из народной инициативы фестиваль объединяет с 2010 года как минимум жителей двух областей, а по факту – всех, кто единожды увидел эту землю, эту реку и услышал этот ни с чем не сравнимый полесский говор. Сегодня здесь встречали Президента. Александр Лукашенко – не полешук по рождению, но точно свой в этих краях. Хотя бы по тому, как беспокоится о главном здешнем богатстве – прекрасной Припяти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прав Шруб, пойму надо косить. Я все время думаю после этого разговора. Если мы даже не уберем сейчас пойму, да не только здесь, особенно здесь, здесь 10 км. Это запас, это запас земель на будущее. У нас куча рек, озер, болот, а мы страдаем, что дожди не идут. Радоваться надо. И надо думать о том, чтобы орошать поля.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Припять в этом году ниже среднего уровня. Средний уровень – 4,8 метра, а сегодня 3,62.
Александр Лукашенко:
Ну радуйся, что хоть у тебя на метр. Вон, Европа вся высохла. Станции атомные остановились.
Важное поручение сегодняшнего дня натолкнуло на воспоминания, когда запросы были совершенно другими. Президент часто рассказывает про свой первый приезд в должности сюда, на Полесье. Сегодня снова о предопределяющем в его политической жизни и стиле работы поговорил с теми, кому этим обязан.
Александр Лукашенко:
Та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределила мое президентское кредо – открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи здесь, на дороге, и дороги-то не было, я помню – по колено в пыли летом встречался с людьми из Лясковичей, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное… Одна старушка подошла и от имени всех: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось. Многие помнят то время. Край нуждался в поддержке.
И поддержка была оказана. Сначала первая программа по возрождению Полесья полтора десятилетия назад. Создание рабочих мест, модернизация производств. Понятно и просто, но не быстро пришли ко второй. Вторая, рассчитанная до 2030 года, в разгаре реализации.
Лукашенко рассказал о главных целях второй программы развития районов Припятского Полесья.