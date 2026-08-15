Лукашенко рассказал, как косьба на Полесье в 90-е предопределила его президентское кредо

Уникальный праздник, который раз в два года заставляет биться сердце самобытного края в унисон со всей страной. 15 августа агрогородок Лясковичи Петриковского района принимает Международный фестиваль «Зов Полесья», который официально закрепил за собой статус главного культурного бренда южного региона. Впервые этот форум состоялся 16 лет назад. Тогда праздник объединил всего несколько сотен участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас это масштабный международный проект, география участников охватывает 11 стран. К нынешнему сезону фестивальная площадка на берегу Припяти расширилась до 9 гектаров, гостеприимно встретив более 50 000 гостей.

Вместе с полешуками сегодня и Президент. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия фестиваля. Обращаясь к участникам и гостям форума, глава государства искренне признался, что Полесье для него особенно еще и тем, что именно здесь он делал свои первые шаги на посту Президента. С тех пор в регионе изменилось многое – он заметно похорошел, в том числе благодаря реализации программы возрождения.

Все подробности из самого сердца полесского этнофестиваля – в материале Алены Сыровой.

Если у белоруса спросить, куда поехать, чтобы понять, почувствовать душу страны и наших людей, с высокой долей вероятности он скажет – поезжайте на Полесье. А как не поехать, коль слышен его зов. Масштабный, рожденный из народной инициативы фестиваль объединяет с 2010 года как минимум жителей двух областей, а по факту – всех, кто единожды увидел эту землю, эту реку и услышал этот ни с чем не сравнимый полесский говор. Сегодня здесь встречали Президента. Александр Лукашенко – не полешук по рождению, но точно свой в этих краях. Хотя бы по тому, как беспокоится о главном здешнем богатстве – прекрасной Припяти.