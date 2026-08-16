«Зов Полесья», визит к фермеру и геополитика. Как встречали Лукашенко на юге Беларуси?

На неделе главные новости приходили с юга страны. И дело не только в том, что Гомельская область преодолела миллионный рубеж на уборочной (а сегодня на счету буквально каждая тонна, так что повод весомый во всех смыслах), но и мы услышали важные заявления, которые касаются и внутренней повестки, особенно развития Полесья, и хорошо отражают состояние по внешнему контуру. Глава государства побывал в Житковичах и Лясковичах, где шумел фестиваль «Зов Полесья». Президент вспомнил, как в 90-х привозил сюда хлеб, чтобы элементарно накормить народ. Сегодня этот образ «людей на болоте» остался разве что в кино. Полешуки теперь – это белорусы со Знаком качества. Но атмосфера праздника не помешала поднять и самые острые темы, которые касались геополитики. Глава государства говорил открыто, ничего не пряча за кулисами. Война у вашего порога. И лучшая броня – это не слова, а железный порядок и работа на своей земле. Отсюда и все поручения Президента – про то, что нужно и навести порядок в пойме Припяти, и повышать урожайность, и с умом подойти к орошению полей. Все это не просто сельское хозяйство. С этого начинается продовольственная безопасность и наш суверенитет. О том, как на Полесье принимали Президента, рассказала наш политобозреватель Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Уникальность Полесья не только в природе и традициях. Она еще и в характере людей, которые сумели сохранить жизнь на этой земле. После аварии на Чернобыльской АЭС многое здесь могло остановиться: хозяйства, предприятия, целые населенные пункты. Но Полесье не исчезло с экономической карты страны. Сегодня оно продолжает развиваться и искать новые для себя возможности. Александр Лукашенко не раз говорил о своем особом отношении к полешукам, людям трудолюбивым и искренним. Я тоже полешучка. И каждый раз мне особенно приятно, когда в поле зрения Президента попадают мои родные края. Потенциал у Полесья серьезный: земля, сильный аграрный сектор, переработка, производства. Но сами по себе ресурсы экономику не делают. Вопрос – как ими распоряжаются. Почему одни хозяйства зарабатывают, развиваются и вкладывают дальше, а другим даже при поддержке государства не хватает отдачи? Лукашенко: если не будете платить крестьянам, никакой дисциплины не будет. Читайте здесь.

Более 30 % всей сельхозпродукции Житковичского района производят в хозяйстве Михаила Шруба. Причем экономика выстроена сразу по нескольким направлениям: овощи, молочное и мясное животноводство, свиноводство, собственная переработка. Начинал Михаил Шруб более 30 лет назад. Сегодня это современное хозяйство со своим молочно-товарным комплексом, обновленным свиноводческим производством, овощехранилищем и парком современной техники. И главное – заработанное снова идет в развитие. Отсюда уже вопрос к госсектору: если возможностей зачастую не меньше, а поддержка серьезная, почему результат бывает другим? Здесь у частника действительно есть что перенять. Подробности.

В конечном счете вопрос не только в прибыли отдельного хозяйства. Сильные предприятия – это сильный регион. Работа, доходы, возможность строить планы именно здесь, на своей земле. Такой экономический фундамент Полесью нужен для будущего. При этом развиваться здесь хотят, не теряя своего характера. Традиции не просто помнят – ими живут. Лучшее подтверждение – «Зов Полесья». Здесь многолюдно с самого утра. И даже почти южная жара – около +30 – никого не останавливает. Сотни участников, тысячи гостей. Но атмосферу «Зова Полесья» цифрами не передать. Она в деталях: ремеслах, кухне, музыке, традициях, которые передают из поколения в поколение.