Лукашенко: пойма Припяти – это будущее не только белорусов, но и, может быть, всей Европы

Уникальный праздник, который раз в два года заставляет биться сердце самобытного края в унисон со всей страной. 15 августа агрогородок Лясковичи Петриковского района принимает Международный фестиваль «Зов Полесья», который официально закрепил за собой статус главного культурного бренда южного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с полешуками сегодня и Президент. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия фестиваля. Обращаясь к участникам и гостям форума, глава государства искренне признался, что Полесье для него особенно еще и тем, что именно здесь он делал свои первые шаги на посту Президента. С тех пор в регионе изменилось многое – он заметно похорошел, в том числе благодаря реализации программы возрождения. Сначала первая программа по возрождению Полесья полтора десятилетия назад. Создание рабочих мест, модернизация производств. Понятно и просто, но не быстро пришли ко второй. Вторая, рассчитанная до 2030 года, в разгаре реализации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта вторая программа создаст самые уникальные условия там, где это нужно, для работы и жизни полешуков. Но главное, мы строим наш полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную, первоначальную красотищу этих мест. Лукашенко рассказал о главных целях второй программы развития районов Припятского Полесья. Но кое-какие изменения в ней все же будут. Продолжение вчерашнего обстоятельного разговора в окрестностях Житковичей, который касается жизни главной реки. А с нею и всей страны. Мы должны использовать данное природой на 100%. Александр Лукашенко:

Вчера мы очень много говорили о том, что делать с поймой. Я часто туда-сюда летаю вдоль Припяти. И поперек. Это почти 10 км. Почти 10 км обводненных земель. Непозволительное расточительство для нас, когда в мире миллионы людей голодают. Я прекрасно понимаю, как земной человек, что эта пойма – наше будущее. И не только белорусов, может быть, всей Европы. Климат становится все более сухим и горячим, а у нас такое богатство. Поэтому вчера и начальники, и земные люди, и наш фермер правильно сказали: пойму надо косить. Вчера было поручено создать средства малой механизации, чтобы косить эти поймы. Надо и в нашей программе предусмотреть какие-то небольшие средства на эту технику. Но надо создать эту технику. Ибо мы тут построим хорошие поселки, молочно-товарные комплексы, а людей маловато, техники нет, и люди, как раньше, будут корячиться на этих фермах. Надо сделать жизнь достойную. Эта идея точно найдет отклик, и ее точно будут с удовольствием реализовывать, потому что в крови у полешуков бережное отношение к тому, что дает силы на жизнь. В крови у этих людей нет любви к расточительству. Каждый настоящий белорус – в некотором смысле полешук. Глава государства напомнил о главных качествах и о том, что не нужно стесняться своего происхождения. А тем, кто испытывает сложности с чувством патриотизма, дорога сначала на Полесье, а после в новый Национальный музей.