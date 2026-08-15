Лукашенко: если не будете платить крестьянам, никакой дисциплины не будет

Ключевое условие для господдержки в сельском хозяйстве – результат. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Накануне глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие – один из успешных примеров работы в агропромышленном комплексе страны и одновременно одно из ключевых для экономики района. На его долю приходится более 30% всей сельхозпродукции Житковичского района. Причем экономика выстроена сразу по нескольким направлениям – от выращивания овощей до молочного и мясного животноводства, свиноводства и собственной переработки.

Если здесь смогли создать эффективное производство, значит, дело не только в условиях, ресурсах или форме собственности. Вопрос – в хозяйском подходе. Еще по прилете Александр Лукашенко спросил губернатора, почему частник показывает результат, а государственные предприятия, имея возможности для развития, не всегда обеспечивают такую отдачу?

– Ну, чем вы хотите похвастаться?

– Рассказать о работе фермерского хозяйства и отнести предложение, что понадобится.

– Ну, а что нового за последнее время в фермерском хозяйстве?

– Идет дальнейшее развитие производства молока, говядины. Фермер готов построить новый молочно-товарный комплекс, комплекс по выращиванию нетелей.

– Иван Иванович, а где он возьмет деньги?

– Часть своих, часть на то, какие наши предприятия берут кредитные ресурсы.

– Он работает эффективно?

– Да, 20% – рентабельность, 68 миллионов выручки в год.

– Скажи, пожалуйста, почему он работает рентабельно, а ты – нет, с Назаровым.

– Область работает рентабельно по результатам 5 месяцев, но уровень рентабельности – 6,3 %.

– Но не 20? Так в чем же все таки причина? Опять дело в дисциплине технологической?

– И это тоже.

– Ну ладно, пойдем.

– Смотрите, у него больше трех тысяч средняя зарплата.

– Ну, так об этом же и речь. Я же вам говорю, что если вы не будете платить крестьянам, никакой дисциплины, ничего не будет.

– Совершенно верно.