Лукашенко: если не будете платить крестьянам, никакой дисциплины не будет
Ключевое условие для господдержки в сельском хозяйстве – результат. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Накануне глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие – один из успешных примеров работы в агропромышленном комплексе страны и одновременно одно из ключевых для экономики района. На его долю приходится более 30% всей сельхозпродукции Житковичского района. Причем экономика выстроена сразу по нескольким направлениям – от выращивания овощей до молочного и мясного животноводства, свиноводства и собственной переработки.
Если здесь смогли создать эффективное производство, значит, дело не только в условиях, ресурсах или форме собственности. Вопрос – в хозяйском подходе. Еще по прилете Александр Лукашенко спросил губернатора, почему частник показывает результат, а государственные предприятия, имея возможности для развития, не всегда обеспечивают такую отдачу?
– Ну, чем вы хотите похвастаться?
– Рассказать о работе фермерского хозяйства и отнести предложение, что понадобится.
– Ну, а что нового за последнее время в фермерском хозяйстве?
– Идет дальнейшее развитие производства молока, говядины. Фермер готов построить новый молочно-товарный комплекс, комплекс по выращиванию нетелей.
– Иван Иванович, а где он возьмет деньги?
– Часть своих, часть на то, какие наши предприятия берут кредитные ресурсы.
– Он работает эффективно?
– Да, 20% – рентабельность, 68 миллионов выручки в год.
– Скажи, пожалуйста, почему он работает рентабельно, а ты – нет, с Назаровым.
– Область работает рентабельно по результатам 5 месяцев, но уровень рентабельности – 6,3 %.
– Но не 20? Так в чем же все таки причина? Опять дело в дисциплине технологической?
– И это тоже.
– Ну ладно, пойдем.
– Смотрите, у него больше трех тысяч средняя зарплата.
– Ну, так об этом же и речь. Я же вам говорю, что если вы не будете платить крестьянам, никакой дисциплины, ничего не будет.
– Совершенно верно.
Частный пример – повод посмотреть на ситуацию шире. Разговор на молочно-товарном комплексе, где Президенту подробно доложили о работе хозяйства, продолжался больше часа и вышел на развитие всего Полесья. Какие резервы еще не задействованы? И что мешает использовать их эффективнее? Глава государства спросил руководство Житковичского района напрямую: чего сегодня не хватает для развития? Ответ - необходимое есть, вопрос в дисциплине. А значит, многое зависит уже от того, насколько грамотно распоряжаются имеющимися ресурсами. Один из них – земля. Речь шла о поймах рек, которые необходимо расчищать, а траву – вовремя скашивать. Это одновременно порядок на территориях и дополнительная кормовая база для животноводства. Александр Лукашенко поручил отдельно подумать и над техникой, которая позволит эффективно работать на таких участках.