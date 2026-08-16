Уступаем только России: Беларусь вышла в лидеры по промышленному выращиванию голубики в СНГ

Полесский аудит Президента показал, что у южных регионов большой потенциал. Но мало просто иметь плодородную землю, нужно уметь и хотеть работать. И на Полесье есть те, кто этот принцип давно превратил в успешное дело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Яркий пример – частный ягодный бизнес, который вывел Беларусь в лидеры в СНГ по промышленному выращиванию голубики. Уступаем только России. Общая площадь белорусских плантаций превышает 2 тысячи гектаров. А валовой сбор в пиковые сезоны приближается к отметке в 10 тысяч тонн. Эта ягода есть практически на каждом столе, а на Полесье находится одно из самых успешных частных хозяйств по ее производству.

Пережить один год фермерства – это как два прыжка с парашютом.

Десантник Петр Зварич шагнул в синеву 960 раз. И уж он точно знает, о чем говорит. Выйдя в отставку, «десантировался» снова. Правда, на этот раз в Малоритский район. Край дивный, тихий, до Украины – считаные километры. Они с супругой и сами родом оттуда, из Ратновского района. Всю жизнь мечтали заложить сад для потомков, а получились плантации голубики. И едва ли можно уловить разницу. Ведь голубика тоже растет на десятилетия. Возраст кустов может достигать 40 лет.

Петр Зварич, глава фермерского хозяйства:

Мы выбрали этот дивный край, благоустраиваем его как можем. То есть относимся как к своему родному краю.

За 8 лет площади ягодника разрослись в 6 раз – до 30 гектаров. Здесь соблюдают сортовую чистоту. Первые саженцы были породистыми, из лицензированного питомника. В приоритете три сорта: от июльских до сентябрьских. Так ягода не приходит разом и растягивается в комфортный сезон. Но этот оказался аномальным.

Нина Зварич:

В этом году из-за жары, что было, наверное, непривычно для Беларуси, все сорта перемешались и созрели почти одновременно.

В фермерском хозяйстве трудятся 12 человек, а в сезон добавляется еще около сотни сборщиков. Но главная опора – семья. Дети и внуки постигают ягодную науку сообща. С малых лет – к делу. Дочь Виктория масштабирует выращивание саженцев для внутренних посадок и за рубежом. На Форуме регионов Беларуси и Узбекистана заключили соглашение о поставке посадочного материала.

Виктория Врублевская:

Мы развиваем сегодня наше сельское хозяйство в Беларуси, помогаем развитию голубичного бизнеса. Но, как отец говорит, это даже не бизнес, это получилось хобби. И на сегодня мы уже выходим на промышленные объемы, на производство саженцев с профессиональным подходом. Потому что в нашем штате есть и агрономы, которые нам помогают добиться качественного посадочного материала. С этого года будем поставлять наши саженцы еще на территорию Узбекистана. Мы уже посетили плантации, которые засажены нашими саженцами, и увидели, какие они. Они уже плодоносящие. От ручного труда к автоматизации – в хозяйстве построили целую линию выращивания саженцев. Распушитель торфа, торфосмеситель, машины по набивке горшков, конвейер по высадке. Все в едином цикле, без остановок и лишних рук. Результат – объемы производства выросли в 4,5 раза. Одну из единиц техники разработали сообща с промышленниками.