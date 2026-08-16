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Около 100 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки – МВД

16 августа 2026 16:45
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Около 100 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки – МВД-0

За последние 24 часа в органы внутренних дел поступило примерно 100 заявлений о звонках от телефонных аферистов, сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси. 

Благодаря слаженной работе сотрудников милиции и внимательности граждан большая часть попыток мошенничества была предотвращена. Тем не менее зафиксировано 8 преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий. Сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД заблокировали возможность проведения платежей на 8 иностранных платежных реквизитов, которые использовались злоумышленниками.

Оперативные работники задержали курьера, действовавшего в интересах мошенников. Среди способов совершения противоправных действий на первом месте находятся телефонные мошенничества от имени должностных лиц. Далее следуют случаи обмана при покупке товаров в интернете и аренде жилья.

Фото: Pinterest.

# МВД Республики Беларусь

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