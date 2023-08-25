Лукашенко в БГУ: до меня доходит информация о процессах, происходящих в вузе, и они меня настораживают

Развитие именно этого вуза особенно важно для страны. Как отметил Президент, рожденный в годы становления белорусского государства, университет стал олицетворением научной и производственной мощи современной Беларуси. В стенах вуза не просто совещание, а серьезный разговор. По поручению Александра Лукашенко, ситуация в БГУ внимательно изучалась различными ведомствами. В докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем, одна из них – непродуманная кадровая политика руководства.

Александр Л укашенко, П резидент Республики Б еларусь: Мы должны в этом году окончательно дошлифовать систему нашу, определить, в каком направлении мы будем развиваться, чтобы ни родители, ни наше общество болезненно не реагировали на какие-то новации в развитии системы образования. Поэтому я призываю вас к откровенной беседе. Импульс этому мероприятию был дан самим ректором, именно с его подачи было принято решение собраться сегодня. Хотя тема очень рабочая. Сразу скажу, что даже из сидящих здесь в первом ряду не все были за то, чтобы я приехал сюда и провел эту встречу. Поскольку данное мероприятие будет связано и с обсуждением, я надеюсь, некоторых персоналий.

Мы не зря собрались в нашем университете, чтобы обсудить не только деятельность нашего вуза, но и в целом образование. БГУ – это не просто университет. Это история, будущее страны. В модернизацию вложены колоссальнейшие государственные средства, и они должны работать на благо нашей страны и социальной сферы. Что греха таить, до меня доходит различная информация и о процессах, происходящих в последнее время в вузе. Они меня настораживают. Тем более, я помню 2020 год, где вы «блестяще» себя показали. Но я вам никаких замечаний не делал. Наверное, вы это заметили. Не критиковал вас. Поэтому любые негативные тенденции, даже самые маленькие, в самом начале своего развития, меня настораживают, негативные.

Поэтому и Администрация Президента изучала работу Белорусского государственного университета. Указывались во множественных докладах на мое имя ряд существенных проблем функционирования университета, основной из которых является «непродуманная кадровая политика руководства, недостаточная вовлеченность ректората в административную работу, прежде всего ректора». Это цитата. Это пока не мое мнение. Это отмечается в части кадровых назначений, организации идеологической и воспитательной работы с коллективом и студентами. Так это или нет, у вас есть полная возможность меня убедить в обратном. Было поручено правительству провести аттестацию ректоров всех вузов страны. Результаты, откровенно вам скажу, неутешительные. Отдельные ректоры почивают на лаврах, делегируя свои управленческие функции заместителям, занимаются публицистикой, выполняют исключительно представительские функции. Естественно, это недопустимо.