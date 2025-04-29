Advance: Европа будет убеждать Киев не принимать перемирие с РФ перед 9 Мая

Лидеры европейских стран намерены убедить украинскую сторону не соглашаться на перемирие с Россией до 9 мая, чтобы не создавать Москве повода для праздника. Об этом пишет РИА Новости.

Наблюдатели считают, что к миру больше готова Россия, чем Украина. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Кремль не совсем уверен в готовности Киева к перемирию.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 7 по 11 мая в честь 80-й годовщины Дня Победы, как и ранее на Пасху. Российские военнослужащие соблюдали перемирие, однако ВСУ нарушили его 4900 раз, в том числе отразили атаки в ДНР и Курской области.