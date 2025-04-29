Макрон заявил об усилении давления на РФ в ближайшее время

В ближайшие 8-10 дней, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, будет усиливаться давление на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Москва играет ключевую роль, а также призвал к единству. Макрон также заявил, что следующие две недели станут ключевыми в этом процессе, добавив, что он убедил США рассмотреть возможность усиления санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский запросил еще больше оружия, но глава Америки хочет сначала посмотреть на шаги России в мирном процессе.

По данным The Washington Post, США предлагали признать Крым российским в ответ на гарантии безопасности для Украины, но Киев отказался. Из-за этого Трамп подверг Зеленского критике за его точку зрения по Крыму, заявив, что она мешает проведению переговоров, и предупредил о возможных последствиях для Украины.