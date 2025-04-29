Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

Будапешт направит соответствующее уведомление генсеку ООН, а решение о выходе из МУС вступит в силу через год. Правительство аргументирует свой шаг несогласием с подходом организации к расследованию военных преступлений и недоверием к независимости суда. Отметим, процесс выхода Венгрии из МУС анонсировали еще в начале апреля. Этому предшествовал визит в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.