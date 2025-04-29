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Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

29 апреля 2025 13:37
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Венгерский парламент принял решение о выходе страны из Римского статута Международного уголовного суда. За соответствующий законопроект проголосовали депутаты правящей партии, имеющей большинство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда-2

Будапешт направит соответствующее уведомление генсеку ООН, а решение о выходе из МУС вступит в силу через год. Правительство аргументирует свой шаг несогласием с подходом организации к расследованию военных преступлений и недоверием к независимости суда. Отметим, процесс выхода Венгрии из МУС анонсировали еще в начале апреля. Этому предшествовал визит в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

# Венгрия

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