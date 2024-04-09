Лукашенко: «Планар», «Интеграл», «БелОМО» сформировали портфель заказов, но что с другими гигантами?

Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек. Ситуация в отрасли такова: за последние несколько лет обеспечивается стабильный рост объемов производства. За три года приросли почти на 40 %. С другой стороны, успешно дела идут не у всех. Кто уже сформировал портфель экспортных заказов на текущий год, а кто в полной мере не выполняет достигнутых президентом договоренностей? И куда расти промышленным гигантам – в репортаже Евгения Пустового.

Этого дня ждали все. Директорат предприятий, управленческая вертикаль да каждый, кто занят в цехах. Проведения большого мозгового штурма по развитию промышленности глава государства анонсировал, посещая нашу локацию по производству отечественного легкового автомобиля. Белорусский седан или кроссовер еще пару лет был лишь президентской мечтой. Многие сомневались. Теперь реальность.

Надо просто довериться и следовать за главой государства. Если в машиностроении или в целом промышленности будем стоять на месте, сойдем с геополитической дистанции. Индустриализация требует движения, новых подходов, рынков сбыта, управленческих решений и инновационной продукции.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Просто космос – это не только про неземную улыбку Марины Василевской, не только про события, которыми сейчас гордится и переживает вся страна, не только о развитии наших космических компетенций. Просто космос должен соответствовать и развитию белорусской промышленности. Отрасль, которую подарили нам предыдущие поколения, должна двигаться вперед и в качестве принятия управленческих решений, и на новые рынки, и вообще развития. Как это сделать? Сегодня промышленники Беларуси для этого собрались во Дворце Независимости.

Промышленность – это лицо Беларуси. Именно индустриализация нашей страны возвысила нас от хат с соломенными крышами до высот космоса. Именно индустриализация из хатынского пепла подняла нашу страну до планетарных трибун. Промышленность – это локомотив развития страны. Это опора социально ориентированного государства. Почитай, наши геополитические фишки. Сохранение индустриальных компетенций позволило остаться независимым государством в регионе, которому западные политики отвели место буферной территории и серой зоны сферы услуг. Промышленная политика определила и развитие экономики, и нашего уклада. Поэтому самочувствие промышленности отражается на состоянии всей Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За это время, непростое время, сделаны определенные шаги. На некоторые ключевые позиции уже пришли новые люди, принят ряд решений. Теперь нужно обсудить, как будем двигаться дальше. И на уровне стратегии, и на уровне тактики.