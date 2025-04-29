Митрополит Вениамин возглавил поминальную службу на Радуницу

Утром на Радуницу во всех церквях прошли богослужения. В храме в честь Воскрешения праведного Лазаря Четверодневного поминальную службу возглавил Митрополит Вениамин, Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После прошла панихида по усопшим. Владыка обратился к верующим со словами назидания и посетил захоронения на территории прихода.

Дмитрий Лемешонок: Мы приехали к бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам и в храм. Слава Богу, что есть такой праздник.

Ольга Скалабан: Вспоминаем всех родных, близких, знакомых, подруг. Убираем могилки. Все делаем. Молимся за них, чтобы им было хорошо.

Иерей Сергий Фалей, клирик Свято-Елисаветинского монастыря Минска:

Это такое первое богослужение после Пасхи, когда мы усердно возносим свои заупокойные молитвы с верой, с надеждой, что Господь – победитель смерти. Он перенесет и дарует радость нашим близким, знаемым, сродникам и просто всем усопшим христианам.

День поминовения усопших или Радуницу отмечают с древности. Само его название происходит от слова «Радость», которую принесло Воскресение Господне. Этот день служит напоминанием для христиан о том, что смерть является лишь переходом к жизни вечной.