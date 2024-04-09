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Лукашенко: китайцы ищут место под открытым небом и обслуживают эту технику, а мы ждём пока построят центры

09 апреля 2024 17:32
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Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек.

Лукашенко: китайцы ищут место под открытым небом и обслуживают эту технику, а мы ждём пока построят центры-1

Уже стало традицией – как по расписанию почти еженедельные встречи с губернаторами российских регионов. Самые дальние субъекты Российской Федерации стали ближе во всех смыслах. Политическая воля есть. Теперь надо желание и профессионализм показать промышленникам.

Лукашенко: китайцы ищут место под открытым небом и обслуживают эту технику, а мы ждём пока построят центры-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Китайцы работают просто: если нет сервиса, они ищут под открытым небом какой-то уголок и копаются, обслуживают эту технику. А мы создадим, построим мультибрендовый центр для всех предприятий и тогда будем обслуживать. Кто ждать вас будет?! Опять же, это ваши проблемы. Я хочу, чтобы вы сегодня на этом совещании услышали проблемы и в этой связи позицию правительства – он [Роман Головченко, премьер-министр Беларуси – прим.ред.] еще об этом скажет – и мою как Президента.

Лукашенко: китайцы ищут место под открытым небом и обслуживают эту технику, а мы ждём пока построят центры-7

Понятно, что близкий российский рынок в любом случае остается рынком, местом конкуренции. Тем более партнеры привыкли к философии капитализма, а мы – к тепличным условиям патернализма. Надо договариваться. Директор успешного «Гомсельмаша» приводит пример поддержки российских производителей – Президент эту инициативу берет на карандаш.

Лукашенко: китайцы ищут место под открытым небом и обслуживают эту технику, а мы ждём пока построят центры-10

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
На сегодняшний момент я не могу не сказать, что существует ряд проблем по реализации техники на внешних рынках. Как уже здесь звучало, что это недостаточно отработанные механизмы поддержки экспорта. Есть над чем работать. И большая просьба, Александр Григорьевич, все-таки посмотреть на эти два указа.

Конъюнктура и лоббирование на внешних рынках были и останутся. Мы же должны включить внутренние резервы. Ошибка простительна. Преступление – ни в коем случаем.

Лукашенко: китайцы ищут место под открытым небом и обслуживают эту технику, а мы ждём пока построят центры-13

Александр Лукашенко:
Постоянно вскрываются коррупционные схемы. И что абсолютно неприемлемо – количество их растет, но это ваши проблемы. Хотите сидеть в тюрьме и не работать – пожалуйста. Подробности.

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# Экспорт # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Александр Новиков

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