Лукашенко: китайцы ищут место под открытым небом и обслуживают эту технику, а мы ждём пока построят центры

Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек.

Уже стало традицией – как по расписанию почти еженедельные встречи с губернаторами российских регионов. Самые дальние субъекты Российской Федерации стали ближе во всех смыслах. Политическая воля есть. Теперь надо желание и профессионализм показать промышленникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китайцы работают просто: если нет сервиса, они ищут под открытым небом какой-то уголок и копаются, обслуживают эту технику. А мы создадим, построим мультибрендовый центр для всех предприятий и тогда будем обслуживать. Кто ждать вас будет?! Опять же, это ваши проблемы. Я хочу, чтобы вы сегодня на этом совещании услышали проблемы и в этой связи позицию правительства – он [Роман Головченко, премьер-министр Беларуси – прим.ред.] еще об этом скажет – и мою как Президента.

Понятно, что близкий российский рынок в любом случае остается рынком, местом конкуренции. Тем более партнеры привыкли к философии капитализма, а мы – к тепличным условиям патернализма. Надо договариваться. Директор успешного «Гомсельмаша» приводит пример поддержки российских производителей – Президент эту инициативу берет на карандаш.