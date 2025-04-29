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Жители отселённых деревень после аварии на ЧАЭС приехали на Радуницу в Славгородский район

29 апреля 2025 13:54
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Для жителей отселенных после аварии на ЧАЭС деревень, Радуница – больше чем поминальный обряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители отселённых деревень после аварии на ЧАЭС приехали на Радуницу в Славгородский район-2

В этот день есть редкая возможность без пропусков и разрешений ступить на землю, где когда-то кипела жизнь. Чернобыльская трагедия заставила людей оставить свои дома и искать новые пристанища. В Васьковичском сельсовете Славгородского района из 16 деревень 8 остались лишь в памяти – среди них и Жерелы. Спустя десятилетия люди едут на малую родину, чтобы почтить память своих предков, встретиться с бывшими односельчанами.

Жители отселённых деревень после аварии на ЧАЭС приехали на Радуницу в Славгородский район-4

Петр Колеснев, житель Славгорода:
Старшее поколение фактически было поднято с корнем. Оно фактически и ушло рано. Вот это переселение, срыв с родного места, вырубок корня. Он дает о себе знать.

Жители отселённых деревень после аварии на ЧАЭС приехали на Радуницу в Славгородский район-6

Николай Самсоненко, житель Бобруйска:
Мой дедушка, его было последнее желание, чтобы его похоронили здесь, на родине. Так сказать, где вырос, провел свое детство. Мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, прошел войну, жил с нами в городе Бобруйске.

Славгородский район оказался одним из самых загрязненных регионов после аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь отселили несколько тысяч человек, а сотни гектаров земли стали невостребованными. Однако, несмотря на все сложности, район продолжает жить и развиваться. И что самое главное – люди сюда возвращаются.

# Авария на Чернобыльской АЭС # Православные в Беларуси

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