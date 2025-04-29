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В Лондоне произошёл масштабный пожар на электрической подстанции

29 апреля 2025 13:37
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В Лондоне во второй раз за месяц вспыхнул мощный пожар. На западе британской столицы языки пламени охватили электроподстанцию «Виктория-Пассаж». Причина возгорания пока не установлена, службы экстренной помощи пытаются потушить огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне произошёл масштабный пожар на электрической подстанции-2

Спасательные работы продолжаются, пока информации о пострадавших нет, правоохранительные органы контролируют доступ к опасной зоне. Как передают местные СМИ, спасатели уже эвакуировали около 80 человек. По оценкам экспертов, пожар очень похож на произошедший в конце марта. Тогда из-за возгорания на электрической подстанции был обесточен лондонский аэропорт «Хитроу», он остановил работу на день.

# Пожар # Великобритания

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