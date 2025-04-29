Зампред Госдумы России: наше общее прошлое – это и есть фундамент развития будущего

Волгоград не случайно был выбран местом проведения международного патриотического форума. Это святое место, откуда начался коренной перелом в результате кровопролитнейших боев в ходе Второй мировой войны. Именно здесь собрались наследники Великой Победы, которых объединяет общая память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Толстой, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания России: Невозможно принимать решения о будущем, не опираясь на свое прошлое. И страны, которые сегодня представлены здесь, парламенты стран, это страны-победители во Второй мировой войне. И, безусловно, именно вот это наше общее прошлое, общие ценности, это и есть фундамент развития общего будущего.

Участники форума делятся опытом патриотического воспитания молодежи. В Союзном государстве реализуется несколько проектов: в Брестской крепости – по строительству патриотического центра, в Могилеве – по возведению Музея Славы, который станет в том числе и образовательным центром для подрастающих поколений.

Галина Беляева, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы помогали поднять двух бойцов. Один из них был идентифицирован по личным вещам. И вот когда ребята принимали участие в этом процессе, когда они поняли, что в Тулу уже отправлено письмо, а через несколько дней пришел ответ, они увидели фотографию этого мальчика, который погиб в 23 года. Они прочитали благодарность от семьи этого человека. Они тогда поняли, в какой важной, благородной работе они принимают участие.

Мнения, высказанные участниками форума, будут отражены в заявлении Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам защиты исторической памяти.