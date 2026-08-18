Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат

Александр Лукашенко посетил уникальное производство в Минской области. Это научно-производственная организация «Кидма тек» в системе Госвоенпрома. Именно здесь выполнено поручение главы государства по локализации серийного производства стрелкового оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, современные боевые действия – это технологии и техника последнего поколения, беспилотники, баллистические ракеты, но основа любой армии во все времена и при любых обстоятельствах – это стрелковое оружие. Теперь у нас есть на 100 % отечественная разработка.

Глава ГВПК чуть позже поделился, что в ближайшие пару лет сосредоточится на производстве отечественного пулемета.

Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы.

Но пока Президенту презентовали воплощенную мечту, которая, если уж честно, сбывалась бы и сильно дольше, если бы вообще сбылась, не будь белорусской «диктатуры».