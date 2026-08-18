Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат
Александр Лукашенко посетил уникальное производство в Минской области. Это научно-производственная организация «Кидма тек» в системе Госвоенпрома. Именно здесь выполнено поручение главы государства по локализации серийного производства стрелкового оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, современные боевые действия – это технологии и техника последнего поколения, беспилотники, баллистические ракеты, но основа любой армии во все времена и при любых обстоятельствах – это стрелковое оружие. Теперь у нас есть на 100 % отечественная разработка.
Глава ГВПК чуть позже поделился, что в ближайшие пару лет сосредоточится на производстве отечественного пулемета.
Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы.
Но пока Президенту презентовали воплощенную мечту, которая, если уж честно, сбывалась бы и сильно дольше, если бы вообще сбылась, не будь белорусской «диктатуры».
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Мы здесь тоже подошли нетривиально и, табличку подписывая, написали «Не для войны, а для уверенности в мире».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Согласен, но надо один сделать небоеспособный и во Дворце Независимости выставить. Это же трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочие. А они при демократической «диктатуре» смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Я вот иду и думаю: вот когда-то были гаражи, а какие сделали цеха! Подробнее здесь.
К слову об уверенности в мире, в сытом мире. Кто-то сомневался, что Александр Лукашенко затронет тему уборочной? Даже и не надеялся губернатор Минской области. Хотя могло показаться иначе.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
26 тысяч гектаров.
Александр Лукашенко:
26 тысяч – это день работы. Но если это 26. Ну смотри, это хорошо, что он пройдет. Вот еще сегодня, ночью пусть идет. Ну потом до понедельника нам нужна погода. Но дождь нам нужен для посеянного рапса. Ты половину хоть посеешь?
Алексей Кушнаренко:
Посеяли 71 %. Нам надо 104 тысячи гектаров.
В общем, несмотря на то, что основная тематика сегодня военная, приоритеты Беларуси очевидны. Мы сфокусированы на мирной жизни и на том, как ее обеспечить. Суверенная, она невозможно без независимости в базовых вещах. Над тем, чтобы их было больше, и работаем.
У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия. Подробности.