Более 153 тысяч иностранцев без изнурительных визовых формальностей посетили Беларусь с начала года. Внушительную цифру, соизмеримую с населением крупного города, озвучили в Госпогранкомитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же с апреля 2022-го – с момента запуска этой удобной безвизовой опции – в нашей стране побывали более 1 миллиона 400 тысяч европейских гостей. Большинство приехали к нам из соседних Литвы, Латвии и Польши, а с июня 2024-го к ним подключились и десятки тысяч путешественников из 35 европейских стран, которые посетили Беларусь уже по расширенному безвизу.

Добавим сюда возможность без визовых формальностей погрузиться в атмосферу легендарного «Славянского базара в Витебске». И нынешний рекордный по количеству гостей фестиваль не стал исключением.

Но если «Славянка» – это впечатления и эмоции, то уникальные полесские ландшафты на юге Беларуси многие десятилетия для жителей соседней Украины были отличным источником ягодно-грибного дохода.

«Славянский базар – 2026» поставил рекорд по посещаемости.

И в этом контексте, конечно, нельзя не вспомнить слова нашего Президента о том, что эту возможность для жителей украинского приграничья нужно сохранить даже в нынешних условиях. Иными словами, в белорусской политике это история про добрососедство, а еще про человеческий, простой и очень понятный принцип, заложенный в известной фразе: «ребята, давайте жить дружно».

Но те самые соседские «ребята», из числа обремененных нынче властью, как в кривом зеркале, видят здесь массу поводов для провокаций, нередко превращая границу в инструмент политического давления. Вспомним факты.

Итак, сентябрь 2025-го. Польша полностью блокирует весь трафик на границе с Беларусью. Аргумент Варшавы тогда – союзное учение «Запад». И хотя мы умышленно перенесли наши традиционные маневры подальше от рубежей, Польша предпочла в той ситуации разыграть политическую карту.

Позже движение в приграничье возобновили, но из всех «варшавских утюгов» местный МИД трубил о том, что полякам нужно поскорее покинуть нашу страну. Что ж, рисовать из Беларуси образ врага польским власть имущим сегодня попросту выгодно, видимо, эти политические очки можно выгодно монетизировать в Брюсселе.

Хотя в этом рвении с Польшей, конечно, может посоревноваться соседняя Литва. Правительство Инги Ругинене (еще помните эту даму?), отработавшее меньше года, запомнилось громкой историей с закрытием белорусской границы под надуманным предлогом. Заложниками ситуации тогда оказались литовские и не только дальнобойщики, а их убытки исчислялись огромными суммами. Этот скандал стоил литовскому правительству репутации.

Больше тысячи литовских фур застряли в Беларуси!

Впрочем, со скандалом с должности главы службы охраны госграницы уходит и Рустамас Любаевас. Накануне он сам подал в отставку после громкого инцидента, когда литовским пограничникам пришлось попросту убегать от нелегалов. А это глава ведомства попытался скрыть. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.