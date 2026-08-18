У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия

Хочешь мира – готовься к войне! Похоже, в этой только на первый взгляд парадоксальной фразе заложен единственно верный принцип выживания в нынешних невероятно взрывоопасных геополитических обстоятельствах. И исходя именно из этой логики, презентацию первого полностью отечественного автомата сегодня снабдили лаконичной надписью: «Не для войны, а для уверенности в мире!» Александр Лукашенко 18 августа посетил уникальное производство в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это научно-производственная организация «Кидма тек» в системе Госвоенпрома. Именно здесь выполнено поручение главы государства по локализации серийного производства стрелкового оружия. О его особой роли сегодня также высказался Президент. Конечно, современные боевые действия – это технологии и техника последнего поколения, беспилотники, баллистические ракеты, но основа любой армии во все времена и при любых обстоятельствах – это стрелковое оружие. Теперь у нас есть на 100 % отечественная разработка. Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Для контекста: место сегодняшней работы Президента во многих, да почти во всех странах мира предполагало бы отсутствие публичности. Все же, как справедливо отметил, попросив выключить телекамеры, один из главных героев этого дня – это не производство макарон или мягких игрушек, а объект, напрямую связанный с военной безопасностью страны. Но Александр Лукашенко со своим политическим опытом знает: уверенность и спокойствие белорусам внушает открытость, честность – максимально максимально возможная в тех или иных обстоятельствах (мы себе не враги). Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Это, товарищ Президент, по вашему поручению построенный завод по производству стрелкового оружия со стропроцентной локализацией. На этом заводе производятся все детали, каждую детальку покажем вам лично. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть импортного ничего нет? Дмитрий Пантус:

Вообще ничего. И если задача создать свое стрелковое оружие была поставлена публично, то публично о ее решении и докладывать. Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК.

Александр Лукашенко:

На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Я как бывший солдат хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Но без этого оружия мы ничего не сделаем. Если у нас беспилотники будут, баллистические ракеты. Это очень важно, это основа любой армии. Ну и еще гранатомет. Дмитрий Пантус:

ММ-60 «Сапфир» мы сделали, стоит на вооружении. Александр Лукашенко:

У нас есть все, чтобы вооружить солдата. Поэтому мной было принято решение: нам надо производить свое, и мы это сделали сами. Без этого нет никакой войны, обороны. Чтоб воевать, надо стрелковое оружие.