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У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия

18 августа 2026 17:07
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Хочешь мира – готовься к войне! Похоже, в этой только на первый взгляд парадоксальной фразе заложен единственно верный принцип выживания в нынешних невероятно взрывоопасных геополитических обстоятельствах. И исходя именно из этой логики, презентацию первого полностью отечественного автомата сегодня снабдили лаконичной надписью: «Не для войны, а для уверенности в мире!» Александр Лукашенко 18 августа посетил уникальное производство в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это научно-производственная организация «Кидма тек» в системе Госвоенпрома. Именно здесь выполнено поручение главы государства по локализации серийного производства стрелкового оружия. О его особой роли сегодня также высказался Президент. Конечно, современные боевые действия – это технологии и техника последнего поколения, беспилотники, баллистические ракеты, но основа любой армии во все времена и при любых обстоятельствах – это стрелковое оружие. Теперь у нас есть на 100 % отечественная разработка. 

Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия-2

Для контекста: место сегодняшней работы Президента во многих, да почти во всех странах мира предполагало бы отсутствие публичности. Все же, как справедливо отметил, попросив выключить телекамеры, один из главных героев этого дня – это не производство макарон или мягких игрушек, а объект, напрямую связанный с военной безопасностью страны. Но Александр Лукашенко со своим политическим опытом знает: уверенность и спокойствие белорусам внушает открытость, честность – максимально максимально возможная в тех или иных обстоятельствах (мы себе не враги).

Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы.

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия-4

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Это, товарищ Президент, по вашему поручению построенный завод по производству стрелкового оружия со стропроцентной локализацией. На этом заводе производятся все детали, каждую детальку покажем вам лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
То есть импортного ничего нет?

Дмитрий Пантус:
Вообще ничего.

И если задача создать свое стрелковое оружие была поставлена публично, то публично о ее решении и докладывать.

Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК.

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия-6

Александр Лукашенко:
На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Я как бывший солдат хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Но без этого оружия мы ничего не сделаем. Если у нас беспилотники будут, баллистические ракеты. Это очень важно, это основа любой армии. Ну и еще гранатомет.

Дмитрий Пантус:
ММ-60 «Сапфир» мы сделали, стоит на вооружении.

Александр Лукашенко:
У нас есть все, чтобы вооружить солдата. Поэтому мной было принято решение: нам надо производить свое, и мы это сделали сами. Без этого нет никакой войны, обороны. Чтоб воевать, надо стрелковое оружие.

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия-8

В итоге за не продолжительное время, фактически с нуля, не имея «школы», белорусские специалисты создали то, что обещали: 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия, из которых 4 модели принято на вооружение нашей армии. Они испытаны, доработаны с учетом замечаний тех, кому с этим оружием работать каждый день.

«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия.

# Александр Лукашенко # Дмитрий Пантус # Вооруженные силы Беларуси # Армия Беларуси

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