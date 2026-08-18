Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы

Оружейное направление здесь начали развивать с 2018 года. Одним из первых результатов стал автомат серии ВСК-100. В 2020-м его выпуск стартовал с крупноузловой сборки. Сегодня разработаны уже пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, четыре модели приняты на вооружение.

«Кидма тек» – научно-производственная организация в системе Государственного военно-промышленного комитета, которая специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, средства оптического наблюдения, бронежилеты, робототехнику.

Своя технологическая база – это возможность смотреть на несколько шагов вперед. Прицел на дальнейшую работу уже есть. Деталями с журналистами поделился председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Но собственный автомат – лишь часть большой задачи. Главное – технологический суверенитет: способность самим разрабатывать, производить и обеспечивать армию тем, что ей необходимо. И эту базу Беларусь продолжает расширять.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

На данном производстве будет производиться не только автомат ВСК-100Б, а будет производиться та линейка стрелкового оружия, которая уже принята на вооружение,– это пистолеты-пулеметы калибра 9х19 и два типа снайперских винтовок, которые также сегодня уже приняты на вооружение в наших Вооруженных Сил.

На сегодняшний момент одной из ключевых задач, которую мы себе ставим, является разработка пулемета. И я думаю, в ближайшие два года мы потратим именно все свои силы и опыт на создание этого продукта.

Сегодня Президент детально ознакомился с работой предприятия «Кидма тек» и пообщался с его сотрудниками. Показать здесь действительно есть что: направление стрелкового оружия в стране практически создавали с нуля. Сейчас у «Кидма тек» есть собственные конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база.

На предприятии часть процессов автоматизирована, но во многих операциях по‑прежнему ключевую роль играют точность и мастерство специалистов. Результат этой работы – полностью отечественный автомат. Один из них, ВСК‑100 Б, подарили Президенту. Еще один автомат Александр Лукашенко поручил изготовить для музея Дворца Независимости.