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Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК

18 августа 2026 10:45
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Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом сегодня, 18 августа, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК-2

«Кидма тек» – научно-производственная организация в системе Государственного военно-промышленного комитета, которая специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, средства оптического наблюдения, бронежилеты, робототехнику.

Оружейное направление здесь начали развивать с 2018 года. Одним из первых результатов стал автомат серии ВСК-100. В 2020-м его выпуск стартовал с крупноузловой сборки. Сегодня разработаны уже пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, четыре модели приняты на вооружение.

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Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК-4

Сегодня речь идет уже о собственной компетенции в целом направлении оборонной промышленности. Следующая задача – технологическая независимость в этом сегменте, обеспечение потребностей Вооруженных Сил страны и дальнейшая работа на экспорт.

Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Молодцы, сделали здорово. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились – это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя нам в армию, в силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете, молодцы. Пока ничего не могу сказать, я думаю, ты мне в конце года скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главная, следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть сделают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.

Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК-8

Президент подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. А показать здесь действительно есть что. Направление стрелкового оружия в стране создавали практически с нуля. Сегодня у «Кидма тек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. Часть процессов автоматизирована, часть по-прежнему требует ювелирной точности и ручной работы. Президенту подарили полностью отечественный автомат ВСК-100Б. Еще один экземпляр Александр Лукашенко поручил изготовить для музея Дворца Независимости. 

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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