Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК
Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом сегодня, 18 августа, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Кидма тек» – научно-производственная организация в системе Государственного военно-промышленного комитета, которая специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, средства оптического наблюдения, бронежилеты, робототехнику.
Оружейное направление здесь начали развивать с 2018 года. Одним из первых результатов стал автомат серии ВСК-100. В 2020-м его выпуск стартовал с крупноузловой сборки. Сегодня разработаны уже пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, четыре модели приняты на вооружение.
«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия.
Сегодня речь идет уже о собственной компетенции в целом направлении оборонной промышленности. Следующая задача – технологическая независимость в этом сегменте, обеспечение потребностей Вооруженных Сил страны и дальнейшая работа на экспорт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодцы, сделали здорово. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились – это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя нам в армию, в силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете, молодцы. Пока ничего не могу сказать, я думаю, ты мне в конце года скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главная, следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть сделают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
Президент подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. А показать здесь действительно есть что. Направление стрелкового оружия в стране создавали практически с нуля. Сегодня у «Кидма тек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. Часть процессов автоматизирована, часть по-прежнему требует ювелирной точности и ручной работы. Президенту подарили полностью отечественный автомат ВСК-100Б. Еще один экземпляр Александр Лукашенко поручил изготовить для музея Дворца Независимости.