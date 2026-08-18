Президент потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодцы, сделали здорово. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились – это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя нам в армию, в силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете, молодцы. Пока ничего не могу сказать, я думаю, ты мне в конце года скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главная, следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть сделают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.