Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября

Древний узбекский город Хива 29-30 сентября станет центральной площадкой для укрепления межпарламентского и экономического диалога, связав таким образом прошлое и настоящее. Именно здесь пройдет Белорусско-узбекский межпарламентский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет активная фаза подготовки к масштабному событию, которое призвано перевести высокие договоренности парламентов двух стран в новые многомиллионные контракты. Форум проводится в рамках реализации дорожной карты сотрудничества парламентов Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы. В ближайшее время Минск и Ташкент определятся с перечнем участников, деловой программой и видением итоговых документов. Высокий уровень подготовки обеспечивает личное участие и патронат руководителей верхних палат парламентов.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы придаем особое внимание, особое значение предстоящим конкретным договоренностям. Договоренностям между нашими министерствами, ведомствами, между нашими регионами и, конечно, между нашими субъектами хозяйствования. Рассчитываем выйти на достаточно солидный пакет документов, который будет подписан в рамках этого форума. Сегодня мы также обсуждали эти вопросы. У нас уже подготовлен ряд соглашений межведомственного и межрегионального характера, и мы продолжаем совместную работу с нашими узбекскими коллегами по подготовке конкретных контрактов, связанных с экспортом продукции: белорусской – в Узбекистан и узбекской – в Республику Беларусь. Уровень форума значительно вырос. Если ранее проходил только женский бизнес-форум, то теперь он является частью межпарламентского мероприятия, включающего ряд событий. Работа участников будет сфокусирована в рамках специализированных секций, охватывающих самые перспективные отрасли экономики. На полях форума обсудят вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в сферах АПК, туризма, а также гуманитарные и социальные вопросы.