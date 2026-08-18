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Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж

18 августа 2026 17:08
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Товары с маркой «Сделано в Беларуси» воспринимают как символ надежности и качества. А это и есть лучшая реклама. Потребительский патриотизм в нашей стране становится не просто устойчивым трендом, а весомым экономическим фактором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж-2

Как продвигать отечественные бренды в непродовольственном секторе, чтобы они не терялись на полках, а качество и ассортимент били точно в покупательский запрос, обсуждали на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Выбирая свое, граждане напрямую инвестируют в собственную страну, ведь заработанные деньги остаются в национальной экономике.

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж-4

О том, как стимулируют продажи, расширяют льготное кредитование и почему свое сегодня выбирает абсолютное большинство соотечественников – в материале Влады Родовской.

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж-6

По итогам первого полугодия доля продаж отечественной продукции в розничном товарообороте республики заметно укрепила свои позиции и сегодня составляет 54,6 %.

Влада Родовская, корреспондент:
Секрет успеха продаж товаров отечественного производства прост – в жестком контроле стандартов. Белорусские товары ценят за долговечность и качество.

Подробнее смотрите в видео.

# Торговля в Беларуси # Торговля # Влада Родовская

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