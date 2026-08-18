Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж

Товары с маркой «Сделано в Беларуси» воспринимают как символ надежности и качества. А это и есть лучшая реклама. Потребительский патриотизм в нашей стране становится не просто устойчивым трендом, а весомым экономическим фактором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как продвигать отечественные бренды в непродовольственном секторе, чтобы они не терялись на полках, а качество и ассортимент били точно в покупательский запрос, обсуждали на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Выбирая свое, граждане напрямую инвестируют в собственную страну, ведь заработанные деньги остаются в национальной экономике.

О том, как стимулируют продажи, расширяют льготное кредитование и почему свое сегодня выбирает абсолютное большинство соотечественников – в материале Влады Родовской.