Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж
Товары с маркой «Сделано в Беларуси» воспринимают как символ надежности и качества. А это и есть лучшая реклама. Потребительский патриотизм в нашей стране становится не просто устойчивым трендом, а весомым экономическим фактором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как продвигать отечественные бренды в непродовольственном секторе, чтобы они не терялись на полках, а качество и ассортимент били точно в покупательский запрос, обсуждали на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Выбирая свое, граждане напрямую инвестируют в собственную страну, ведь заработанные деньги остаются в национальной экономике.
О том, как стимулируют продажи, расширяют льготное кредитование и почему свое сегодня выбирает абсолютное большинство соотечественников – в материале Влады Родовской.
По итогам первого полугодия доля продаж отечественной продукции в розничном товарообороте республики заметно укрепила свои позиции и сегодня составляет 54,6 %.
Влада Родовская, корреспондент:
Секрет успеха продаж товаров отечественного производства прост – в жестком контроле стандартов. Белорусские товары ценят за долговечность и качество.
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