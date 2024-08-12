Лукашенко – первому зампреду Витебской области: там работы непочатый край

Какими должны быть руководители на местах? Быть ли второй АЭС в Беларуси? С кого будут спрашивать за ликвидацию последствий урагана? И над чем необходимо поработать Брестской области. Эти вопросы сегодня обсуждались во Дворце Независимости. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подробно остановился на задачах для каждого назначенца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент сегодня назначил либо согласовал на должность 17 человек. Их них три посла, директор Департамента ВЭД МИДа, заместители министра финансов, труда и соцзащиты. Развитию регионов и АПК глава государства посвятил выходные двух недель. Идет постоянное обновление региональной вертикали. Не каждый с этим грузом может справиться. Если главу Петриковского района Президент назначил прямо в поле, то с нынешней обоймой управленцев встретился в зале Дворца Независимости. Но тоже после тщательного изучения ситуации на местах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря о Витебской области вообще, там работы, Геннадий Геннадьевич, непочатый край. Хорошо, что вы согласились из города пойти на эту должность работать. В ближайшее время я буду в Витебской области, особенно в той части – северо-западной – посмотрим, как она работает, северная часть. Поэтому беритесь за дело вместе с губернатором и действуйте. У меня такая настороженность, что частенько вы не решаете там элементарные вопросы в области, или губернатор их не видит. Вы зарастаете сорняками, разного рода мусором и прочее.

А порядок надо наводить во всем и ссылаться на то, что вот Витебская область находится в каких-то сложных обстоятельствах и условиях, сегодня не должно быть. Нормальная Витебская область, климат серьезно меняется и изменился. И надо работать, только надо определиться, что вы в Витебской области будете возделывать на земле и чего вы хотите от Витебской области в промышленности. Нужно систематизироваться, хаоса быть не должно. И не надо ссылаться на то, что кто-то там до вас чего-то спланировал и чего-то не сделал. Я имею в виду интеграционные эти структуры. Они вам не мешают, если вы хотите их разрушить, пожалуйста, разрушайте, только вы должны видеть свет в конце тоннеля.

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