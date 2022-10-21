«Врагам народа там делать нечего». Лукашенко рассказал, кто сможет работать на ВНС

Сейчас как никогда много попыток «подогнать» свою правду под свои же стандарты. В развитие темы вчерашнего совещания, по итогам которого, ожидаемо, раскрутили очередной клубок фейков, якобы Президент Беларуси чуть ли не лично будет выбирать делегатов ВНС и принимать все решения. Уже не единожды говорили о перераспределении полномочий и персональной ответственности каждого. При этом речи о децентрализации нет. Весь процесс будет основан исключительно на обновленной Конституции, за которую, к слову, проголосовало большинство белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это обычное вранье и трепология. «Всех будет назначать». У Президента Лукашенко достаточно, около 1 000 человек, которых он согласовывает и назначает. Формирует и правительство, и прочее. Вы это знаете и видите постоянно. ВНС – это выборный орган. Все будет идти от народа. И нет такой необходимости Лукашенко там всех назначать. Врагам народа там делать нечего. Люди со своей точкой зрения – пожалуйста. По определенным правилам, которые для всех будут установлены, если им будет оказано доверие на выборах, они туда попадут. Что касается централизации, никакой децентрализации нет и быть не может. Потому что ВНС тоже практикой отработана форма. ВНС будет только стратегией заниматься и контролем за исполнением этой стратегической задачи.

Поэтому как был Президент главой государства, он и останется. Это уже кроме Лукашенко будут на твоей памяти. Уже будут другие, у них будет власть сосредоточена, у правительства – экономика и так далее, судебная власть. Даже мы демократизируемся в том плане, что суды верховные и конституционные суды, центральная избирательная комиссия, они из-под Президента выведены во всенародное собрание. Чтобы не было никаких там намеков, что там, допустим, ЦИК посчитал не так. Или же судьи от кого-то, исполнительной власти зависимы, и прочее. Все будет демократичнее, чем когда-нибудь. Запомните: демократичнее, чем когда-нибудь.

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