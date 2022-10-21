«Нам такая демократия не нужна». Лукашенко высказался о ситуации в Европе

В продолжение темы демократии только с поправкой – европейской и мнимой. В ЕС люди массово выходят на забастовки с абсолютно человеческими требованиями – повысить зарплаты и в целом уровень жизни, заморозить тарифы на электричество. Тем временем польские власти активно занимаются укреплением армии, закупая различное вооружение. Но при этом делают вид, что внутренних проблем у них как будто и нет. Очевидно – на Европу обрушилась череда бед. И это уже пора признать. А еще и тот факт, что самый разумный выход из сложившейся ситуации – повернуть взгляд на Восток, Беларусь и Россию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такая у них демократия. Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда законов ключевых, которые касаются власти, перераспределения, наделения властью, я категорически предупредил разработчиков, всех, кто там были, верхушка нашей страны – делайте только для себя. Это не новый тезис, я и до выборов об этом говорил. Свое, свое, только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Я это давно уже понял и почувствовал. Поэтому надо делать только для себя. Ну какой рынок? Они даже начали регулировать цены на энергоносители чужих государств. В данном случае Российской Федерации.

Ну какой же рынок? Рынок же должен регулировать. Ничего подобного. Саудиты там не так поступили с нефтью. Вы посмотрите, какой накат. Я это спрогнозировал еще раньше. Скоро вы увидите, что американцы санкции и против них начнут вводить. Уже близко к этому, вот вам рыночная экономика. Ну а демократия? Уже россияне... Спасибо, что они уже не нас критикуют, а французов. Вот если бы это в Минске демократизировали дубинками, это катастрофа, авторитаризм, это диктатура. А во Франции можно. Вот и вся демократия. Поэтому надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам.

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