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«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения

01 августа 2023 17:26
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Новости Беларуси. Многие страны из-за конфликтов и разрыва отношений с бывшими союзниками потеряли добрые советские традиции. Одна из них – студотрядовское движение. В Беларуси ему уже 60 лет. В нашей стране работающую молодежь не только поддерживают на государственном уровне, но и дают возможность неплохо подзаработать и приобщиться к будущей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой торжественный день бойцы встречают без отрыва от производства на сельскохозяйственной ниве.

Какой он – рабочий день будущих аграриев, узнала наш корреспондент Екатерина Капылович.

«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения-1

Эти ребята не приемлют полуденный сон и отдых на диване. С 7 утра они в рабочем строю. Путевой лист и хорошее настроение – с таким трудовым набором ежедневно выходит в поле боец сельхозотряда Максим Данилкович.

«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения-4

Максим Данилкович, боец студенческого сельхозотряда:
Работа разная, зависит также от погоды, от того, какое у тебя настроение, но на технике выезжать интересно. Это каждый день какие-то новые проблемы, новые задачи. То есть техника та же в поле ломается и тебе нужно с этим узнавать, разбираться. То, что я могу уследить, – это за уровнем масла, за уровнем воды в радиаторе. Я это проверяю. Также я занимаюсь тем, что продуваю воздушные фильтры, чтобы не забивались. А так все остальное, если на поле что-то сломается, я на поле это и исправляю.

«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения-7

Рука об руку с марта по октябрь. На полях, зернотоках, в мехмастерских – в помощь аграриям в горячую пору – студенты аграрного университета. Только в 2023 году 16 трудовых сельскохозяйственных отрядов помогают хлеборобам собрать урожай. Каждый колос на вес золота. Ребята это прекрасно понимают. Ведь это работа на общий результат.

«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения-10

Владимир Синельников, проректор по учебной и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета:
Каждый наш студент понимает, что он в будущем специалист АПК и что очень важная задача – это сбор урожая, продбезопасность. И, конечно, ребята отдают себе отчет, что будущее сельского хозяйства в их руках. С таким настроением ребята приезжают работать в студотрядах.

«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения-13

Опробовать теорию на практике и проверить себя в настоящем деле. Прочувствовать, что такое горячая страда и понять, как собрать зерно без потерь.

«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения-16

Дмитрий Куделка, начальник цеха механизации агрокомбината «Дзержинский»:
Для хозяйства очень важно, чтобы молодые специалисты приходили работать в студотряды. Они очень помогают в уборочной, когда не хватает людей, когда большая нагрузка идет на хозяйство. Они помогают нам на работе, и на полях, и в мастерской, плюс набираются опыта. В дальнейшем будут учить молодых студентов, как и я когда-то был в студотряде. Сейчас учу студентов из студотряда.

«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения-19

Работа в сельхозотрядах дает молодежи многое: навыки, общение, зарплату. Спектр работы в хозяйствах большой, а руки всегда нужны. Кстати, по окончании вузов многих ждут. Готовы обеспечить не только рабочим местом, но и крышей над головой.

# Студенты # общество # Екатерина Капылович # Владимир Синельников # Фотофакт

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