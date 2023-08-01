«Каждый день новые проблемы, новые задачи». В Беларуси отметили 60 лет студотрядовского движения

Новости Беларуси. Многие страны из-за конфликтов и разрыва отношений с бывшими союзниками потеряли добрые советские традиции. Одна из них – студотрядовское движение. В Беларуси ему уже 60 лет. В нашей стране работающую молодежь не только поддерживают на государственном уровне, но и дают возможность неплохо подзаработать и приобщиться к будущей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой торжественный день бойцы встречают без отрыва от производства на сельскохозяйственной ниве. Какой он – рабочий день будущих аграриев, узнала наш корреспондент Екатерина Капылович.

Эти ребята не приемлют полуденный сон и отдых на диване. С 7 утра они в рабочем строю. Путевой лист и хорошее настроение – с таким трудовым набором ежедневно выходит в поле боец сельхозотряда Максим Данилкович.

Максим Данилкович, боец студенческого сельхозотряда:

Работа разная, зависит также от погоды, от того, какое у тебя настроение, но на технике выезжать интересно. Это каждый день какие-то новые проблемы, новые задачи. То есть техника та же в поле ломается и тебе нужно с этим узнавать, разбираться. То, что я могу уследить, – это за уровнем масла, за уровнем воды в радиаторе. Я это проверяю. Также я занимаюсь тем, что продуваю воздушные фильтры, чтобы не забивались. А так все остальное, если на поле что-то сломается, я на поле это и исправляю.

Рука об руку с марта по октябрь. На полях, зернотоках, в мехмастерских – в помощь аграриям в горячую пору – студенты аграрного университета. Только в 2023 году 16 трудовых сельскохозяйственных отрядов помогают хлеборобам собрать урожай. Каждый колос на вес золота. Ребята это прекрасно понимают. Ведь это работа на общий результат.

Владимир Синельников, проректор по учебной и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета:

Каждый наш студент понимает, что он в будущем специалист АПК и что очень важная задача – это сбор урожая, продбезопасность. И, конечно, ребята отдают себе отчет, что будущее сельского хозяйства в их руках. С таким настроением ребята приезжают работать в студотрядах.

Опробовать теорию на практике и проверить себя в настоящем деле. Прочувствовать, что такое горячая страда и понять, как собрать зерно без потерь.

Дмитрий Куделка, начальник цеха механизации агрокомбината «Дзержинский»:

Для хозяйства очень важно, чтобы молодые специалисты приходили работать в студотряды. Они очень помогают в уборочной, когда не хватает людей, когда большая нагрузка идет на хозяйство. Они помогают нам на работе, и на полях, и в мастерской, плюс набираются опыта. В дальнейшем будут учить молодых студентов, как и я когда-то был в студотряде. Сейчас учу студентов из студотряда.