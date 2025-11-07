Стартовал 15-й сезон «100 идей для Беларуси». Как раскрывают талант белорусской молодёжи?

Александр Стасевич, ведущий: Владимир, пятнадцатый сезон. Это говорит о том, что проект действительно стоящий. А чем запомнились предыдущие четырнадцать?

От задумки до реализации. Новый сезон молодежного проекта «100 идей для Беларуси» стартовал в Минске. О том, как раскрыть таланты и потенциал белорусской молодежи, поговорим сегодня с нашим гостем. В студии «Нового утра» Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Стоит отметить, конкурс стартовал в 2011 году. Это порядка 20 тысяч заявок, поданных от молодежи. Это порядка 3,5 тысячи реализованных проектов. Проект уже преобразился в платформу коммуникации непосредственно молодежи от задумки до реального внедрения того или иного проекта в реальный сектор экономики.

Юлия Самусенко, ведущая:

Чем отличается этот сезон от предыдущих? Какие темы новые поднимаются?

Владимир Павловский:

Не так давно стартовал наш пятнадцатый сезон. Хочется отметить, что ребята уже активно подают свои заявки. Любой желающий в возрасте от 14 до 31 года может зайти на сайт 100ideas.by и предложить свою идею, оставить свою заявку. Тематика разнообразная – энергетика, мы видим актуальность от молодежи в проектах сельскохозяйственной направленности. Конечно, на сегодняшний день популярна и пользуется спросом в том числе и экология, экологические проекты.