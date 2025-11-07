«Нужно не задерживать, а заинтересовывать». Лукашенко о привлечении молодёжи в регионы

Александр Лукашенко:

А куда молодежи ехать. В Минск приедут? Так там все занято. Нигде молодежь отсюда не ждут. Они остаются здесь. Но их надо, как я говорил, не задержать, а надо заинтересовать. Механизатор? Договорился – и вот тебе трактор. Ты за него отвечаешь головой. Посевную, уборочную компанию ты убираешь на комбайне.

Нет? Вот забрал у вас людей, 170 человек. Он понимает, что земельки, продукты питания для людей. У него три человека есть, классных механизаторов. С ними надо заключить договор. Он не помрет, если за месяц ему выплатят среднюю зарплату. А там он же зарабатывает хорошие деньги. У нас же комбайнеры на уборке зерна зарабатывают хорошие деньги.

Дальше. Еще у него там два механизатора. Лучше инженера любого. Давай заключим договорчик. Тебе кормоуборочный комбайн. Это в июне месяц поработает. А тебе тракторок энергонасыщенный, который сегодня полмиллиона рублей стоит. Не дешевая техника. Может 6 человек, может 3. Заключили договорчик. Это его люди, и пусть даже будет его техника в собственности хозяйства, но даже если у него в собственности, то он всегда их поставит аккуратненько где-то под навес, он найдет куда. Он отремонтирует, но если они будут хорошо работать, не надо ремонтировать эти комбайны, но он за них будет отвечать. Конечно, нестандартный шаг, нестандартный ход. Я понимаю, меня тут многие могут критиковать. Но это выход из положения. Сохранить дорогостоящую технику.