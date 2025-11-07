Лукашенко: Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние!
Гомельскую область необходимо приводить в порядок. Это южный фланг нашей страны. И хоть позитивные подвижки в работе местных предприятий и хозяйств есть, многие вопросы еще предстоит разрешить. Об этом заявил Александр Лукашенко, посетив ряд промышленных предприятий в Житковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но прежде Президент заслушал доклад губернатора Гомельской области о социально-экономическом развитии. Как доложил Иван Крупко, за 9 месяцев текущего года по 9 ключевым показателям задачи выполнены. Глава государства ориентировал отталкиваться не от статистики и таблиц, а говорить предметно о проблемах и недостатках.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Средняя заработная плата – 116.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушай, Иван, я это знаю. Ты мне скажи, вот из всего этого, что тебя больше всего беспокоит? Из-за чего ты не спишь?
Иван Крупко:
Очень серьезно занимаемся промышленностью.
Александр Лукашенко:
Это хорошо. Из-за чего ты не спишь?
Иван Крупко:
Экспорт – впервые за 9 месяцев мы вышли на положительное сальдо. Плюс 4 миллиона.
Александр Лукашенко:
В целом?
Иван Крупко:
В целом.
Александр Лукашенко:
А что проваливается?
Иван Крупко:
Проваливается, как вы сказали правильно, металл проваливается, но выросли коммунальные предприятия. Условно говоря, если экспорт...
Александр Лукашенко:
Ну подожди, не надо меня в общее тянуть. Провалился у тебя металл. Что еще?
Иван Крупко:
Комбайны провалились. Ну и понятно, загрузка НПЗ, экспорт по НПЗ. Сейчас он наращивается.
Александр Лукашенко:
Ну экспорт по НПЗ, тут немного от тебя зависит. Мы выйдем по НПЗ. А по «Гомсельмашу», там новое руководство. Вы там серьезно вникайте в это.
Иван Крупко:
Сейчас углубляемся в стратегию – что дальше делать.
Александр Лукашенко:
Стратегия хорошо, но сегодня важна тактика, чтобы мы могли продать продукцию. Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние. Это два фланга Беларуси – Витебская на севере, Гомельская на юге. Их надо привести в порядок. Ну, а с его Могилевом мы разберемся. Не такая большая область. В ближайшее время я там побуду, приведу их в чувство.
На промышленности Президент сделал особый акцент. Одной из точек в маршруте стал завод «Сатурн-1», который производит узлы и детали для железнодорожных составов. Продукция востребована в том числе на внешних рынках – сегодня «Сатурн» реализует проект по расширению промышленных площадей. Как подчеркнул Президент, подобные небольшие предприятия стране нужны, они мобильные и быстро перестраиваются.
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