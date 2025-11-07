Лукашенко: Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние!

Гомельскую область необходимо приводить в порядок. Это южный фланг нашей страны. И хоть позитивные подвижки в работе местных предприятий и хозяйств есть, многие вопросы еще предстоит разрешить. Об этом заявил Александр Лукашенко, посетив ряд промышленных предприятий в Житковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но прежде Президент заслушал доклад губернатора Гомельской области о социально-экономическом развитии. Как доложил Иван Крупко, за 9 месяцев текущего года по 9 ключевым показателям задачи выполнены. Глава государства ориентировал отталкиваться не от статистики и таблиц, а говорить предметно о проблемах и недостатках.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Средняя заработная плата – 116. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушай, Иван, я это знаю. Ты мне скажи, вот из всего этого, что тебя больше всего беспокоит? Из-за чего ты не спишь? Иван Крупко:

Очень серьезно занимаемся промышленностью. Александр Лукашенко:

Это хорошо. Из-за чего ты не спишь? Иван Крупко:

Экспорт – впервые за 9 месяцев мы вышли на положительное сальдо. Плюс 4 миллиона. Александр Лукашенко:

В целом? Иван Крупко:

В целом. Александр Лукашенко:

А что проваливается?

Иван Крупко:

Проваливается, как вы сказали правильно, металл проваливается, но выросли коммунальные предприятия. Условно говоря, если экспорт... Александр Лукашенко:

Ну подожди, не надо меня в общее тянуть. Провалился у тебя металл. Что еще? Иван Крупко:

Комбайны провалились. Ну и понятно, загрузка НПЗ, экспорт по НПЗ. Сейчас он наращивается. Александр Лукашенко:

Ну экспорт по НПЗ, тут немного от тебя зависит. Мы выйдем по НПЗ. А по «Гомсельмашу», там новое руководство. Вы там серьезно вникайте в это. Иван Крупко:

Сейчас углубляемся в стратегию – что дальше делать. Александр Лукашенко:

Стратегия хорошо, но сегодня важна тактика, чтобы мы могли продать продукцию. Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние. Это два фланга Беларуси – Витебская на севере, Гомельская на юге. Их надо привести в порядок. Ну, а с его Могилевом мы разберемся. Не такая большая область. В ближайшее время я там побуду, приведу их в чувство.