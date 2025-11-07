Надо своё производить! Лукашенко хочет видеть перспективу в развитии моторостроения в Беларуси

Гомельскую область необходимо приводить в порядок. Это южный фланг нашей страны. И хоть позитивные подвижки в работе местных предприятий и хозяйств есть, многие вопросы еще предстоит разрешить. Об этом заявил Александр Лукашенко, посетив ряд промышленных предприятий в Житковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О перспективах развития моторостроения разговор продолжили уже на профильном предприятии. «Житковичский моторостроительный завод» производит в том числе шестеренные насосы, детали для дизельных двигателей. Примечательно, что используют модифицированные станки, которые в эффективности не уступают новыми. Это и есть хозяйский подход.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я на моторный завод все намеревался приехать, посмотреть, что там сделано. Нужна перспектива. Моторный завод будем развивать. Это не дело – машиностроительная страна, мы производим все машины – от легковой до БЕЛАЗа. А начинку иногда ищем по всему миру. Надо свое производить.

Что касается развития Полесья, сегодня реализуется соответствующая программа. В ближайшее время Президент намерен заслушать доклад по теме. Глава государства подчеркнул, что инвестировать будут в решение глобальных задач, локальными – должны заниматься местные власти. Председатель Житковичского райисполкома справляется неплохо: придорожные участки распаханы, на лицо порядок. Александр Лукашенко предупредил: главное чтобы это было не для показухи.