Никто деньги просто так никому не даст! Лукашенко о господдержке предприятий

Разговор шел о промышленности. Одной из точек в маршруте главы государства стал завод «Сатурн-1», который производит узлы и детали для железнодорожных составов. Продукция востребована в том числе на внешних рынках – сегодня «Сатурн» реализует проект по расширению промышленных площадей. Как подчеркнул Президент, подобные небольшие предприятия стране нужны, они мобильные и быстро перестраиваются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если это выгодно для страны, ну мы поможем. Я тебе скажу так, что денег лишних нет. Это факт. Но у нас нет проектов нормальных, перспективных, под те деньги, которые мы можем выделить. Поэтому пользуйся этим моментом. Никто деньги просто так никому не даст. Ты это понимаешь. Дадим только деньги под то, чтобы завтра заработать новые деньги, и вы вернули эти деньги. Вот и все. Дурницу пора уже заканчивать. Не надо, что Батька поможет, батька вытянет. Вытянет, вы же мои люди, куда деваться, вытянет. Но вот так «на дурняк» мы ничего делать не будем.

Еще одной точкой в маршруте Президента стал «Житковичский моторостроительный завод», который входит в состав холдинга «Минский моторный завод». Здесь производят в том числе шестеренные насосы, детали для дизельных двигателей. Примечательно, что выпуск налажен на модифицированных станках старых образцов. Глава государства, прежде всего, ориентирует на хозяйский подход и экономию там, где можно сэкономить.