Делегация из Зимбабве посетила Академию управления при Президенте Беларуси

Налаживание международных взаимоотношений в разных сферах по многим направлениям – один из приоритетов государственной политики. От дружбы до бизнеса. К слову, одно другому не помеха. Белорусы умеют дружить, укрепляя экономические связи. Пример показывает наш Президент, у которого теплые отношения со многими руководителями разных стран, что всегда дает рост по всем показателям.

Немаловажно – установление образовательных контактов. Они крепнут и со странами Африки. Это долгосрочная перспектива. В Академии управления при Президенте прошла встреча с делегацией Зимбабве под руководством главы Администрации Президента Мартина Рушвайя. На повестке дня – взаимодействие и обмен опытом в сфере образования государственных служащих. В ходе визита ректор Академии управления вручил главному помощнику главы Зимбабве сертификат на обучение для двух госслужащих его страны в белорусском профильном вузе. Стороны уверены, этот первый шаг послужит долгосрочной перспективой для развития не только образовательных проектов, но и широкомасштабной работы в этой сфере.