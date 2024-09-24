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Делегация из Зимбабве посетила Академию управления при Президенте Беларуси

24 сентября 2024 16:57
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Налаживание международных взаимоотношений в разных сферах по многим направлениям – один из приоритетов государственной политики. От дружбы до бизнеса. К слову, одно другому не помеха. Белорусы умеют дружить, укрепляя экономические связи. Пример показывает наш Президент, у которого теплые отношения со многими руководителями разных стран, что всегда дает рост по всем показателям.

Немаловажно – установление образовательных контактов. Они крепнут и со странами Африки. Это долгосрочная перспектива. В Академии управления при Президенте прошла встреча с делегацией Зимбабве под руководством главы Администрации Президента Мартина Рушвайя. На повестке дня – взаимодействие и обмен опытом в сфере образования государственных служащих. В ходе визита ректор Академии управления вручил главному помощнику главы Зимбабве сертификат на обучение для двух госслужащих его страны в белорусском профильном вузе. Стороны уверены, этот первый шаг послужит долгосрочной перспективой для развития не только образовательных проектов, но и широкомасштабной работы в этой сфере.

Делегация из Зимбабве посетила Академию управления при Президенте Беларуси-2

Мартин Рушвайя, глава Администрации Президента Зимбабве:
Сфера государственного управления чрезвычайно важна. И развиваться, и обучаться в этой сфере также чрезвычайно важно. Поэтому мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью и направим других представителей правительства на обучение в рамках этой программы.

Делегация из Зимбабве посетила Академию управления при Президенте Беларуси-4

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Для нас очень важно то, что в течение года магистерское образование в стенах Академии управления будут получать представители именно государственных структур, системы государственного управления. Это важный процесс закрепления в том числе Республики Беларусь на Африканском континенте.

Также в рамках встречи Мартин Рушвайя встретился со слушателями и сотрудниками Академии управления при Президенте Беларуси. Глава Администрации Президента Зимбабве провел лекцию и рассказал о сотрудничестве Беларуси с африканской страной. 

# Игорь Бузовский # Беларусь-Зимбабве

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