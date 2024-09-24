За этот год устранили 23 крупных канала поставки наркотиков в Беларусь из-за рубежа
Чудовищные смерти и покалеченные судьбы. Именно это несет транзит наркотиков из стран ЕС. Только за этот год уже пресекли 23 крупных канала поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну вновь пытаются просто сделать разменной монетой, впрочем, ничего нового. Но речь не только об огромных наркокартелях, в оборот наркотиков под самыми разными предлогами вовлекаются дети.
Какие признаки того, что именно вашего ребенка сейчас пытаются втянуть в незаконную деятельность? И в каких случаях можно рассчитывать на амнистию? Узнавала Арина Попова.
– С какой целью приехали в Могилев?
– Поднять вес.
– Наркотик?
– Запрещенное вещество?
20 лет тюрьмы и трое детей, которые могут остаться без мамы, – цена такого противозаконного променада по областному центру для 34-летней жительницы Новополоцка. На так называемую работу от сети наркомаркетов она едва успела заступить. Промышляла с июля: сначала тренировалась с небольшими весами. 200 грамм забрала в Витебске, расфасовала и разложила в Орше. И вот доверили первый килограмм особо опасного психотропа. Его позже и найдут по месту проживания.
Вообще, 9 из 10 случаев распространения наркотиков происходит именно с помощью интернета. Тогда становится крайне сложно выявить не просто курьеров, а администрацию этих подпольных маркетов. Только в этом году полностью пресекли работу более чем 30 таких дарк-магазинов.
Это свежее оперативное видео УВД Гродненского облисполкома. Полностью устранили интернет-магазин, который успел совершить более 2,5 тысячи сделок. Поставки веществ шли из России. Сегодня на территории Союзного государства действует множество совместных механизмов противодействия обороту наркотиков. С 2023-го по 2024-й провели 6 контролируемых совместных операций. А вот со стороны ЕС не просто нет поддержки, они еще и пытаются, что называется, насолить.
Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:
Отдельные службы европейских стран не взаимодействуют по конкретным указаниям. А что касается поступления, их каких стран, то это Голландия, Польша. В Польше идет некое складирование наркотика, который предназначен для дальнейшего перенаправления. Конечно, это страны Прибалтики.
Так, летом этого года таможенники изъяли самую крупную партию наркотиков в истории суверенной Беларуси. К слову, из все той же Польши. Более тонны наркотических средств. Чаще всего большие партии через границу пытаются переправлять в тайниках. Но разрабатывают все новые способы перевозки.
О противоправных схемах смотрите в видео.