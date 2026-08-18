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Более 97 тыс. многодетных семей Беларуси получили матпомощь на подготовку детей к учебному году

18 августа 2026 11:18
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Более 85 % многодетных семей Беларуси уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь идет о единовременной матпомощи, ее размер – около 160 рублей на каждого школьника в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 97 тыс. многодетных семей Беларуси получили матпомощь на подготовку детей к учебному году-2

Во всех регионах страны единовременную материальную помощь получили более 97 тысяч многодетных семей. Общая сумма выплат составила 31 миллион рублей. В Минтруда и соцзащиты напомнили, что семьям с детьми-школьниками также предоставляется государственная адресная социальная помощь. Ее уже получили более 930 семей. Кроме того, поддержку оказывают по месту работы родителей, а также благотворительные организации.

# Государственная социальная политика

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