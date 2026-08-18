Столичное «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче за 3-е место на Кубке Минска

Столичное «Динамо» обыграло «Сибирь» в поединке за третье место в рамках предсезонного товарищеского турнира по хоккею – «Кубок Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч за бронзу начался с быстрых атак, больше преуспели «зубры» – сначала Арсений Чухраев поразил ворота гостей, а затем Сэм Энас упрочил перевес нашей команды. Но еще до перерыва «снеговики» подобрались к минчанам на минимальное расстояние. Во втором периоде солировал Чухраев – он еще дважды огорчил «сибиряков». Однако заключительный игровой отрезок подопечные Сергея Брылина навряд ли смогут записать в свой актив – они пропустили дважды, правда, победный результат все же сумели сохранить – 4:3.