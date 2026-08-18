Столичное «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче за 3-е место на Кубке Минска

Матч за бронзу начался с быстрых атак, больше преуспели «зубры» – сначала Арсений Чухраев поразил ворота гостей, а затем Сэм Энас упрочил перевес нашей команды. Но еще до перерыва «снеговики» подобрались к минчанам на минимальное расстояние. Во втором периоде солировал Чухраев – он еще дважды огорчил «сибиряков». Однако заключительный игровой отрезок подопечные Сергея Брылина навряд ли смогут записать в свой актив – они пропустили дважды, правда, победный результат все же сумели сохранить – 4:3.

Столичное «Динамо» обыграло «Сибирь» в поединке за третье место в рамках предсезонного товарищеского турнира по хоккею – «Кубок Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Брылин, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Многие ребята показали себя с очень хорошей стороны. Это очень радует. Побеждать при наших болельщиках всегда приятно.

На следующей неделе минчане отправятся в столицу России, где примут участие в традиционном турнире «Кубок мэра Москвы». Первым соперником «Динамо» станет казанский «Ак Барс». Новый сезон Континентальной хоккейной лиги «зубры» откроют 7 сентября домашним матчем против «Торпедо».