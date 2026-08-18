Премьер-министр Беларуси посетил Оршанский мясоконсервный комбинат

Расширение сырьевой базы и наращивание производственного потенциала. Эти вопросы сегодня, 18 августа, были в центре внимания премьер-министра Беларуси Александра Турчина во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината. Предприятие перешло в доверительное управление агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реорганизация выгодна обеим сторонам: для «Дзержинского» это расширение возможностей, а для мясоконсервного – стабильный доступ к сырью. Оршанское предприятие входит в число лидеров по выпуску мясных и мясорастительных консервов для детского питания. Действует автоматизированная линия, а для производства используется мясо молодых животных без стимуляторов роста и антибиотиков. Комбинат выпускает 12 наименований мясного детского пюре.

Павел Рынзак, управляющий Оршанского мясоконсервного комбината: Объемы производства за последние полгода выросли по взрослой консерве в районе 15 %. На данный момент запускаем новое консервное производство. Новый цех, который позволит нам еще увеличить объемы и удовлетворить всех потребителей.

Константин Чеховский, начальник отдела продаж Оршанского мясоконсервного комбината:

За текущие 7 месяцев на внешний рынок поставлено на полмиллиона банок мясных консервов больше, по сравнению к уровню прошлого года. При том, что все предыдущие годы мы также уверенно добавляли, в среднем в год порядка 800 – 1 миллиона банок. Поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодня экспортный потенциал предприятия стал намного выше.

Речь шла в целом о развитии АПК Витебской области. В перспективе – строительство шести комплексов для откорма крупного рогатого скота в Витебском, Оршанском и Толочинском районах. Их ввод обеспечит дополнительно 12 тысяч тонн мяса ежегодно. В свиноводстве область показывает положительную динамику: в 2025 году произведено около 60 тысяч тонн свинины, а к 2028 году намерены преодолеть планку в 70 тысяч тонн. Реализация намеченных проектов позволит нарастить экспортный потенциал региона.