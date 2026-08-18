В Греции три человека погибли при крушении вертолета

В Греции потерпел крушение вертолет. В результате катастрофы погибли все находившиеся на его борту – это пилот и пассажиры – молодая супружеская пара из Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на острове Сифнос. Винтокрылая машина должна была совершить обзорную экскурсию. Однако спустя несколько минут после взлета летательный аппарат рухнул на землю в 30 метрах от взлетной площадки и загорелся. По рассказам очевидцев, они услышали в небе громкий звук, после чего увидели, как от вертолета отлетели обломки. Эксперты выясняют причины авиакатастрофы.