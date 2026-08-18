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Хоккеисты «Бреста» взяли верх над «Лидой» в матче Кубка Руслана Салея

18 августа 2026 12:07
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«Брест» на выезде был сильнее «Лиды» в матче группового этапа Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости действовали первым номером и к заключительной двадцатиминутке сумели обеспечить преимущество в три шайбы. Лишь на экваторе третьего периода хозяева ушли от сухого поражения. Тем не менее, уверенная виктория осталась за подопечными Сергея Стася – 3:1.

Параллельно в Барановичах местный «Авиатор» уступил «Динамо-Молодечно». А гродненский «Неман» в овертайме одолел столичную «Юность». 

Сегодня, 18 августа, в программе розыгрыша три поединка в группе «Б».

# Хоккей Беларуси

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