Хоккеисты «Бреста» взяли верх над «Лидой» в матче Кубка Руслана Салея

«Брест» на выезде был сильнее «Лиды» в матче группового этапа Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости действовали первым номером и к заключительной двадцатиминутке сумели обеспечить преимущество в три шайбы. Лишь на экваторе третьего периода хозяева ушли от сухого поражения. Тем не менее, уверенная виктория осталась за подопечными Сергея Стася – 3:1.

Параллельно в Барановичах местный «Авиатор» уступил «Динамо-Молодечно». А гродненский «Неман» в овертайме одолел столичную «Юность».