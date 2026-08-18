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Белорусские десантники отрабатывают маневрирование на плаву

18 августа 2026 11:17
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На полигоне «Брестский» десантники выполняют маневрирование на плаву. Водители бронетранспортеров оттачивают свои навыки по преодолению водной преграды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские десантники отрабатывают маневрирование на плаву-2

Первым делом десантники провели разведку дна, проложили маршрут движения. Водители сверяют курс и двигаются по кротчайшему пути. Скорость машин на плаву – около семи километров в час.

Белорусские десантники отрабатывают маневрирование на плаву-4

Военнослужащий десантно‑штурмовой бригады:
Техника себя ведет отлично. Главное – просто ловить руль. То есть, если поворачиваешь руль немного влево, немного вправо, машину начинает уводить. Проходимость у этой машины большая. Также есть еще возможность плавать.

Финишный отрезок самый ответственный: водитель должен вовремя сбросить обороты. Как только машина касается суши, водометы отключаются. Все экипажи с задачей справились. Десантники готовы действовать в небе и на воде.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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