Во всех регионах Беларуси завершается подготовка учреждений образования к новому учебному году

Более миллиона белорусских школьников сядут за парты 1 сентября. 87 тысяч из них – первоклассники. Во всех регионах страны идет подготовка учреждений образования к новому учебному году. Проводится масштабная работа: от капитального ремонта и сертификации зданий до внедрения скорректированных учебных программ, расширения профильного обучения и укрепления безопасности учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В образовательном процессе нет кардинальных изменений. Продолжится развитие специализированных классов: инженерных, педагогических, аграрных, военно-патриотических. В школы поступят доработанные учебники, в которых информация изложена проще, нагляднее и ориентирована на практическое применение. Окончательно закрепились стандарты школьной формы с обязательным использованием эмблем и элементов одежды конкретного учреждения образования. Во всех регионах завершается выдача паспортов готовности. Особый акцент сделан на ремонте пищеблоков, замене технологического оборудования и обновлении спортивных площадок.

В новом учебном году более 300 учреждений образования планируют запустить автоматизированную систему «Электронная школа». Это станет очередным шагом по цифровизации отечественного образования.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси: Приемка учреждения образования – это комплексное мероприятие, оценивается как состояние здания, состояние коммуникаций, а также и внутреннее состояние учреждения образования, наличие мебели, обеспеченность педагогическими кадрами, обеспеченность учебными изданиями.

Оксана Давыдовская, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:

Мы постарались автоматизировать основные процессы, которые есть в учреждениях образования. То есть это и ведение документации, это и работа социального педагога, педагога-психолога. Большой комплекс мероприятий, которые ныне ведутся в бумажном варианте, мы перевели в электронный вид.

1 сентября в школах Беларуси пройдет единый урок «Знания сегодня – сила и процветание Беларуси завтра!». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну.