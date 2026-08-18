Во всех регионах Беларуси завершается подготовка учреждений образования к новому учебному году
Более миллиона белорусских школьников сядут за парты 1 сентября. 87 тысяч из них – первоклассники. Во всех регионах страны идет подготовка учреждений образования к новому учебному году. Проводится масштабная работа: от капитального ремонта и сертификации зданий до внедрения скорректированных учебных программ, расширения профильного обучения и укрепления безопасности учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В образовательном процессе нет кардинальных изменений. Продолжится развитие специализированных классов: инженерных, педагогических, аграрных, военно-патриотических. В школы поступят доработанные учебники, в которых информация изложена проще, нагляднее и ориентирована на практическое применение. Окончательно закрепились стандарты школьной формы с обязательным использованием эмблем и элементов одежды конкретного учреждения образования. Во всех регионах завершается выдача паспортов готовности. Особый акцент сделан на ремонте пищеблоков, замене технологического оборудования и обновлении спортивных площадок.
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Приемка учреждения образования – это комплексное мероприятие, оценивается как состояние здания, состояние коммуникаций, а также и внутреннее состояние учреждения образования, наличие мебели, обеспеченность педагогическими кадрами, обеспеченность учебными изданиями.
В новом учебном году более 300 учреждений образования планируют запустить автоматизированную систему «Электронная школа». Это станет очередным шагом по цифровизации отечественного образования.
Оксана Давыдовская, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
Мы постарались автоматизировать основные процессы, которые есть в учреждениях образования. То есть это и ведение документации, это и работа социального педагога, педагога-психолога. Большой комплекс мероприятий, которые ныне ведутся в бумажном варианте, мы перевели в электронный вид.
1 сентября в школах Беларуси пройдет единый урок «Знания сегодня – сила и процветание Беларуси завтра!». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну.