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В Польше обнаружена кишечная палочка в системе водоснабжения

18 августа 2026 11:19
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В Польше разгорается большой скандал. В четырех населенных пунктах Люблинского воеводства водопроводная вода представляет серьезную угрозу для здоровья жителей. Она непригодна не только для питья, но и даже для мытья посуды и полов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше обнаружена кишечная палочка в системе водоснабжения-2

Санитарно-эпидемиологические службы обнаружили опасные бактерии и кишечную палочку. Выпущено срочное сообщение о полном запрете потребления воды из-под крана. В самом опасном положении оказались младенцы, беременные женщины и пожилые. Местные власти вынуждены организовать снабжение людей чистой водой. Сейчас проводится дезинфекция загрязненного бактериями водозабора. 

# Новости Польши

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