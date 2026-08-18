В Польше обнаружена кишечная палочка в системе водоснабжения

В Польше разгорается большой скандал. В четырех населенных пунктах Люблинского воеводства водопроводная вода представляет серьезную угрозу для здоровья жителей. Она непригодна не только для питья, но и даже для мытья посуды и полов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Санитарно-эпидемиологические службы обнаружили опасные бактерии и кишечную палочку. Выпущено срочное сообщение о полном запрете потребления воды из-под крана. В самом опасном положении оказались младенцы, беременные женщины и пожилые. Местные власти вынуждены организовать снабжение людей чистой водой. Сейчас проводится дезинфекция загрязненного бактериями водозабора.