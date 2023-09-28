Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана в 2023 году посетить Беларусь

Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Важное заявление белорусский лидер сделал во время вручения верительных грамот. Казахстан, Венгрия, Камбоджа, Филиппины, Иордания, Колумбия, ряд африканских государств. В руках у каждого дипломатического представителя – конверт, вручение которого, по сути, означает официальное начало работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Казахстан – близкое нам государство, стратегический партнер, братское государство. Нас связывают общая история, развитые торговые и гуманитарные связи, дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы без ограничений. Мы будем рады в этом году приветствовать президента Касым-Жомарт Кемелевича Токаева для продолжения диалога по широкому спектру тем двусторонней и международной повесток.

Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытания временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе. Мы особо отмечаем предложения и инициативы Будапешта по безопасности и мерам доверия в Европе, готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами.

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