Часть национального кода – как качество работает на будущее страны

Когда речь идет о белорусской продукции, слово «качество» здесь звучит не просто как рекламный лозунг, а как часть национального кода. Это фирменный стиль с характером, воспитанный еще в советской школе ГОСТов и сохраненный как ценность в современной экономике. Но сегодня этого уже недостаточно – конкуренция растет, и останавливаться на достигнутом нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы не терять позиции и повышать показатели, в Беларуси уже второй год реализуется пятилетка качества – стратегическая программа, в основе которой жесткие стандарты, ответственность производителя и доверие потребителя.

Давайте посмотрим, какие инструменты задействованы в стране, чтобы уверенно чувствовать себя среди лучших на мировом рынке. В 2024 году в республике был впервые введен Государственный знак качества – символ строгой и многоуровневой оценки.