Часть национального кода – как качество работает на будущее страны

Когда речь идет о белорусской продукции, слово «качество» здесь звучит не просто как рекламный лозунг, а как часть национального кода. Это фирменный стиль с характером, воспитанный еще в советской школе ГОСТов и сохраненный как ценность в современной экономике. Но сегодня этого уже недостаточно – конкуренция растет, и останавливаться на достигнутом нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для того чтобы не терять позиции и повышать показатели, в Беларуси уже второй год реализуется пятилетка качества – стратегическая программа, в основе которой жесткие стандарты, ответственность производителя и доверие потребителя.
Давайте посмотрим, какие инструменты задействованы в стране, чтобы уверенно чувствовать себя среди лучших на мировом рынке. В 2024 году в республике был впервые введен Государственный знак качества – символ строгой и многоуровневой оценки.
Президент вручил символы Государственного знака качества.
Накануне на торжественной церемонии награждения наш Президент подчеркнул: «именно стремление к качеству становится определяющим фактором для экономики, бизнеса и международной конкуренции».
За экспортными показателями и живой интерес. Белорусские продукты все чаще становятся героями зарубежных обзоров и социальных сетей. Иностранные блогеры снимают видео из наших магазинов, показывают полки с молочной продукцией, мясными изделиями, сладостями – удивляются ассортименту, натуральному составу и, главное, стабильному качеству.
Для многих это уже отдельный мотив приехать в Беларусь – попробовать «то самое», оригинальное. Потому что традиции качества, заложенные еще десятилетия назад и усиленные современными стандартами, сделали белорусские товары узнаваемыми и по-настоящему надежными. Это доверие формировалось годами и сегодня стало конкурентным преимуществом на внешних рынках.
От продуктов питания до сложной техники: белорусское качество воспринимается как знак надежности и честного производства. Еще один важный шаг – укрепление системы аккредитации и испытаний. Новый закон об аккредитации, вступивший в силу совсем недавно, гарантирует соответствие национальной системы международным практикам. Это означает: сертификаты, выданные в Беларуси, признаются зарубежными партнерами без дополнительных проверок.
И вновь возвращаемся к словам нашего Президента о том, что «качество – это не только цифры и сертификаты. Это образ мышления и национальный стиль, который передается от поколения к поколению». И он стабильно работает на будущее страны. От продуктов питания до сложных технических изделий – стандарт качества, который формируется сегодня в Беларуси, становится фундаментом роста экспорта и укрепления имиджа страны на мировой арене.